Жительница Полоцкого района открыла «месторождение» боровиков-великанов 21.08.2019, 13:13

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Каждый гриб - на два-три кг.

Библиотекарь из деревни Заозерье Полоцкого района Людмила Пашкевич пятый год подряд находит на одном и том же (!) месте боровики впечатляющих размеров. Женщина три раза побеждала с ними на конкурсах в грибном чемпионате в Полоцке. Людмилу в деревне уже прозвали грибной «феей» или «колдуньей». Tut.by поинтересовался, как у нее получается «привораживать» под одну и ту же липу такие крепкие и огромные боровики?

— Даже не знаю, как так получается, — смеется Людмила Пашкевич, заядлая грибница. — Пять лет назад я шла на работу — и увидела «свой» первый боровик. Он как ждал меня, сидел в траве возле Заозерского сельского Дома культуры. И был под два килограмма! С той поры, как это ни смешно, каждый год в августе-сентябре, на одном и том же месте — на углу возле Дома культуры, прямо посреди деревни, я нахожу большие боровики. Под одной и той же липой, только с разных ее сторон. Я назвала это месторождение грибов «своей» территорией, а коллеги шутят: «Грибная фея!».

Людмила рассказывает, что находит боровики в разных стадиях роста. В один год гриб уже большой, а в другой — еще маленький.

— Хожу и выращиваю тогда их.

— Это как?

— Разговариваю с грибом. Спрашиваю: «Ты же будешь расти? Расти!». Стараюсь сохранить, прячу от лишних глаз.

Практически все свои с любовью выращенные боровики сельский библиотекарь возила на грибной чемпионат в Полоцк — там ежегодно проходит конкурс на самый большой экземпляр.

Самый первый боровик, урожая 2015 года, стал сенсацией на чемпионате. Он потянул на весах на 1 кг 952 г — и его назвали самым большим грибом за всю историю соревнований. Боровик был чистый и крепенький, и, вернувшись домой с чемпионата, Людмила наготовила из него еды для семьи.

А в прошлом году ее боровик весом более 3 кг, с размером шляпки 47 см, вообще произвел на соревнованиях фурор!

В 2016 году «грибная фея» срезала в своем заветном местечке даже не один, а целых три боровика. Вместе они потянули почти на 4 кг.

А вот боровик этого года подкачал — вырос рановато: нашла его Людмила 12 августа. «Растила» целую неделю — у гриба уже была шляпка диаметром 20 см. Но, увы, не судьба:

— Боровика этого уже, к сожалению, нет: он превратился в труху. Хотя я его спрашивала: «И куда ты так спешишь?». В любом случае он не дожил бы до грибного чемпионата, который пройдет 15 сентября. Целый месяц, конечно, ни один гриб расти не может.

Но «грибная фея» надеется, что к конкурсу под липой вырастет еще один.

Вокруг здания сельского Дома культуры парк, и там тоже растут грибы — но обычных размеров. А вот боровики-великаны почему-то облюбовали именно одно и то же место.