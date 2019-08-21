«В Конституции написано черным по белому, что мы имеем право на мирное собрание» 3 21.08.2019, 14:14

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Заявки на проведение еще 13 митингов против строительства аккумуляторного завода поданы в Бресте.

Заявки направлены в брестский районный исполнительный комитет. «Мероприятия планируются с 27 августа по 1 сентября», - говорит «Радыё Рацыя» блогер и активный участник акций Сергей Петрухин:

- В Конституции написано черным по белому, что граждане имеют право на мирное собрание. Это просто оккупация. В стране нет чиновников нормальных, милиции, судов нет. Они делают, что хотят. По-моему - это просто банда. Как с бандой бороться? Знаете, надо как-то мирно.

Несколько дней назад власти уже запретили проведение ряда митингов в брестском районе с 20 по 26 августа. Они мотивировали это проведением строительных работ в заявленном месте.