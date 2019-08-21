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Журналистка, которая пишет про завод АКБ в Бресте, получила сообщения с оскорблениями и угрозами

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  • 21.08.2019, 15:30
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Журналистка, которая пишет про завод АКБ в Бресте, получила сообщения с оскорблениями и угрозами
Наста Захаревич

Наста Захаревич подала заявление в милицию.

Журналистка Наста Захаревич, которая пишет об аккумуляторном заводе в Бресте, получила сообщения с оскорблением и завуалированной угрозой в социальной сети «ВКонтакте», сообщает baj.by со ссылкой на "Зелёный портал".

Вот такое сообщение Наста Захаревич получила ночью 19 августа.

Перед тем, как отправлять ссылку на новость о сбитом автомобилем мальчике, мужчина удалил предыдущие оскорбительные сообщения, поэтому на скриншоте всё выглядит так, будто он только поделился новостью.

При чём здесь завод АКБ?

Во-первых, человек с таким же именем и фамилией раньше писал заявление в милицию на активиста, противника строительства Дмитрия Бекалюка. Дмитрия обвиняли в «дискредитации Республики Беларусь», а сумму потенциального ущерба на экспорте оценивали в 4,5 миллиарда долларов США.

Во-вторых, этот аккаунт "ВКонтакте" известен тем, что часто оставляет резкие и грубые комментарии под новостями, связанными с противниками завода.

Вот так, например, он комментировал новость о том, как попытка задержания Татьяны Фесиковой закончилась тем, что активистка попала в больницу.

Человек с такими же именем, фамилией, датой рождения и фотографией, что и в этом профиле "ВКонтакте", баллотировался в Брестский областной «совет депутатов» как зампред Либерально-демократической партии.

Он же, будучи юристом, вёл общественную приёмную на «Медиа-Полесье» — сайте, который сейчас публикует материал за материалом в поддержку земляка Виктора Лемешевского — руководителя 1AK-GROUP, которая строит заводы и занимает значительную долю белорусского рынка аккумуляторных батарей.

Напомним, что в начале июля этого года стало известно, что КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте Виктора Лемешевского, а также ряда других лиц. Среди обвинений — «дача взятки». Обвиняемые заключены под стражу.

После полученных оскорблений и угроз, Наста Захаревич подала заявление в милицию. Сообщение с новостью о сбитом мальчике в правоохранительных органах угрозой не посчитали.

Редакция "Зеленого портала" заявляет, что угрозы и оскорбления в адрес журналистов недопустимы. Это низко с человеческой точки зрения, и противозаконно с точки зрения права.

"Мы убеждены, что человек, который решил в подобной вульгарной форме оставлять «пожелания» Насте в личных сообщениях, прекрасно осознавал, что именно он делал. И его желание «просто поделиться ссылкой на новость» — не наивное общение читателя с журналистом. Так или иначе, мы ждем, что правоохранительные органы дадут оценку действиям этого человека", — говорится в материале редакции "Зеленого портала".

Обязательно пишите заявление в милицию

Председатель ОО "БАЖ", юрист Андрей Бастунец подчеркивает: в случае угроз и оскорблений журналисту обязательно нужно написать заявление в милицию.

Конкретно в этом случае речь идет о явных оскорблениях и угрозах, которые человек испытывает, даже если они не озвучены напрямую.

Также следует написать заявление о фактах препятствия деятельности журналиста.

Добивайтесь регистрации заявлений, возьмите их копии.

Правоохранительные органы обязаны принять заявления, провести проверку по фактам, найти виновного и привлечь его к ответственности в соответствии с законодательством Беларуси.


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