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Ровно 15 лет назад случилась одна из величайших белорусских побед

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  • 21.08.2019, 18:11
Ровно 15 лет назад случилась одна из величайших белорусских побед
Юлия Нестеренко

Юлия Нестеренко выиграла олимпийскую стометровку.

21 августа исполняется 15 лет легендарной победе белоруски Юлии Нестеренко в беге на 100 метров на Олимпиаде в Афинах, напоминиает pressball.by.

21 августа 2004 года наша соотечественница в финале Игр преодолела дистанцию за 10.93 секунды. Брестчанка обошла таких звездных спортсменок, как Лорин Уильямс и Вероника Кэмпбелл, и стала олимпийской чемпионкой. До этого Нестеренко выиграла все квалификационные забеги со своим участием, а в полуфинале установила рекорд Беларуси — 10.92.

Олимпиада-2004. Афины. 100 м, женщины

1. Юлия НЕСТЕРЕНКО (Беларусь) — 10.93

2. Лорин Уильямс (США) — 10.96

3. Вероника Кэмбелл (Ямайка) — 10.97

4. Ивет Лалова (Болгария) — 11.00

5. Элин Бэйли (Ямайка) — 11.05

6. Шерон Симпсон (Ямайка) — 11.07

7. Дебби Фергюсон (Багамы) — 11.16

8. ЛаТаша Коландер (США) — 11.18


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