Путин ответил на вопрос о его статусе после 2024 года 7 21.08.2019, 19:44

3,443

Владимир Путин

В 2024 году истекут полномочия Путина как главы государства.

Пока рано говорить о том, в каком статусе будет находиться президент России Владимир Путин в 2024 году, когда истекут его полномочия как главы государства.

Об этом он сам заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинистё, передает ТАСС.

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», — сказал глава государства.

Согласно Конституции РФ, один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.