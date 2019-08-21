Путин ответил на вопрос о его статусе после 2024 года

Путин ответил на вопрос о его статусе после 2024 года7
- 21.08.2019, 19:44
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В 2024 году истекут полномочия Путина как главы государства.
Пока рано говорить о том, в каком статусе будет находиться президент России Владимир Путин в 2024 году, когда истекут его полномочия как главы государства.
Об этом он сам заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинистё, передает ТАСС.
«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», — сказал глава государства.
Согласно Конституции РФ, один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.