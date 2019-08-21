Зачем Маску бомбить Марс? Иван Яковина, «Новое время»

21.08.2019, 22:35

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Илон Маск

Это будет самой яркой манифестацией человеческого гения.

Атомный удар по Марсу

Тут надо сделать важное уточнение. Илон Маск не сошел с ума и не является опасным маньяком (по крайней мере, пока). В его заявлениях есть определенный смысл. Речь идет массированном термоядерном ударе по полюсам Красной планеты.

Сейчас на северном и южном полюсе Марса в виде «сухого льда» собраны колоссальные запасы углекислого газа. Если этот лед растопить, то в атмосферу планеты высвободится огромное количество СО2. А это, в свою очередь, способно решить несколько марсианских проблем. Первая из них — низкая плотность атмосферы (плотность ее — примерно одна сотая от земной).

Почему на Марсе нельзя ходить без скафандра? Ожидается, что после атомной бомбардировки она станет примерно как в горах на земном высокогорье. Все еще далеко от идеала, но можно уже будет выходить на улицу без скафандра, в обычной одежде, не опасаясь, что тебя разорвет на куски.

На Марсе очень холодно. Вторая важная проблема Марса — это температура. Там действительно очень холодно — ночью зимой до минус 120 градусов. Там 50 мороза — это хороший, теплый день. А +10 — по местным меркам — это невыносимая жара.

Когда атмосфера Марса станет плотной, там сразу же потеплеет на пару десятков градусов, а перепады в температуре будут не столь огромными, как сейчас. Кроме того, ученые надеются, что на Марсе, как и на Земле, углекислый газ вызовет парниковый эффект, и атмосфера начнет накапливать тепло.

Ученые хотят запустить потепление на Марсе

Проще говоря, они надеются запустить всемирное потепление на Марсе. Тут, на нашей родной планете, у нас это очень хорошо получается. Настолько хорошо, что мы не знаем, как остановить этот процесс. Через несколько десятилетий это потепление может нас просто уничтожить.

Но вот на Марсе — совсем другая история. Там оно должно помочь повысить температуру воздуха, чтобы гулять можно было не только без скафандра, но и без тяжелой и неудобной одежды. Скажем, просто в обычных штанах и свитере. Но все равно с кислородным баллоном, так как состав марсианской атмосферы для дыхания человека еще долго будет непригоден.

Почему стоит ударить по Марсу?

Кроме всего этого, бомбардировка Марса даст еще два побочных положительных эффекта.

Первый — люди избавятся от значительной части своего атомного оружия. Таким образом, оно впервые пойдет на достижение действительно полезной цели, а Земля станет немного безопаснее.

Второй плюс — это колоссальное, просто эпическое зрелище. Вы только представьте себе, как грандиозно будет выглядеть массированная термоядерная бомбардировка соседней планеты. С этим, я думаю, ничто не сравнится. Это будет самой яркой манифестацией человеческого гения и его способности менять вселенную под себя!

Для тех, кто посмотрел сериал «Чернобыль» и боится радиационного заражения, могу сказать, что если проводить атомные взрывы не на поверхности марсианского ледника, а над ним, то зараженной радиацией пыли будет совсем мало.

Кроме того, Красную планету постоянно поджаривает космическая и солнечная радиация, с которой нам тоже придется бороться — строить в космосе отражающие экраны и много чего еще. Просто чтобы сделать эту планету пригодной для жизни.

Поэтому капля рукотворной радиации на полюсах Марса ничего особенно не изменит. То есть хуже там точно не станет. В общем, я с большим интересом жду, как отнесутся лидеры ядерных держав к идее устроить термоядерную бомбардировку соседней планеты.

Думаю, в глубине души они давно мечтают что-нибудь разбомбить. Поэтому надежда на грандиозное зрелище у нас остается!

Иван Яковина, «Новое время»