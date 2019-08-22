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WSJ: США и власти Венесуэлы ведут секретные переговоры

  • 22.08.2019, 11:45
WSJ: США и власти Венесуэлы ведут секретные переговоры

В стране могут пройти досрочные выборы.

Администрация Дональда Трампа вступила в переговоры с людьми из ближайшего окружения непризнанного Соединенными Штатами и десятками других стран диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Цель переговоров – создание условий для ухода Мадуро с поста и проведение свободных выборов в стране, которая находится в глубокой экономической депрессии. Об этом в среду вечером сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров со стороны Венесуэлы, сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что в переговоры с администрацией Трампа вовлечен Диосдадо Кабельо, глава конституционной ассамблеи страны, в прошлом глава парламента Венесуэлы. Он стал объектом американских санкций по подозрениям в причастности к контрабанде наркотиков.

Интерес Кабельо и других участников переговоров со стороны Венесуэлы заключается в получении американских и международных гарантий того, что они смогут оставаться в стране и не опасаться за свою безопасность. Эти гарантии должно уважать правительство, которое придет к власти в Венесуэле в результате мирного процесса.

Впервые о контактах американской администрации с окружением Мадуро стало известно во вторник. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Чуть позже информацию подтвердил и Николас Мадуро.

Как пишет The Wall Street Journal, переговоры с Кабельо – признание администрацией Трампа безуспешности усилий вынудить Николаса Мадуро уйти в отставку, поэтому она пытается привлечь к этому процессу другие центры власти в Венесуэле.


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