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Археологи нашли холодильник 17-го века

  • 22.08.2019, 13:19
  • 7,973
Археологи нашли холодильник 17-го века
Фото: iz

Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.

Прототип современного холодильника, датированный XVII веком, обнаружен при раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове, сообщает Псково-Изборский музей-заповедник. Как отмечает музей, находка "будет обязательно музеефицирована" в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню, пишет lenta.ua.

Фото: iz

Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.

Поганкины палаты — каменное жилое, складское и производственное здание, которое было построено в 70-е годы XVII века, а сейчас относится к памятникам истории и культуры федерального значения.


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