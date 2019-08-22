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Соболенко сыграет против Азаренко на US Open

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  • 22.08.2019, 21:10
Соболенко сыграет против Азаренко на US Open
Арина Соболенко

Белорусские теннисистки встретятся в 1/64 финала турнира.

В результате жеребьевки "US Open" стало известно, что белоруска Арина Соболенко (9-й номер рейтинга ВТА) сыграет в 1/64 финала с другой нашей соотечественницей Викторией Азаренко (41 ВТА).

Кроме того, также представляющая Беларусь Александра Саснович (45 ВТА) в первом круге будет соперничать с американкой Дженнифер Брэди (65 ВТА), отмечает твиттер "Boticcelli".

Встречи 1/64 финала состоятся 26 и 27 августа.


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