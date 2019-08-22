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В Минске сносят легендарную баню № 1

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  • 22.08.2019, 21:40
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В Минске сносят легендарную баню № 1

Баню № 1 на Хмельницкого построили в 1954 году.

В Минске сносят баню № 1, одну из старейших в городе. Что будет со зданием, уточнил tut.by.

Баню № 1 на Хмельницкого, 12, построили в 1954 году, с тех пор учреждение не видело капитального ремонта. Объект из-за аварийного состояния закрыли еще в конце 2015 года.

Сегодня экскаватор начал сносить стены бани.

Здание на реконструкции, значительную его часть решили снести, рассказал заместитель директора УП «Городские бани» Виктор Рабушко.

— В свое время обследование несущих конструкций здания выявило недостаточную прочность перекрытий. Ясно, что необходимо их заменять. Предусмотрен частичный снос. На прежнем фундаменте фактически возведут новые стены.

Реконструкцию планируют закончить через год, к 30 сентября 2020 года.

Фасад 1954 года не сохранится

Весной 2016 года общую стоимость реконструкции бани № 1 оценивали примерно в 1,6 миллиона долларов. Летом 2018 года в Мингорисполкоме рассказывали, что планируют снова открыть объект к концу 2019-го. Шла речь о сохранении фасадных стен, оборудовании внутри тренажерного зала, кафе, кабинетов для массажа и бассейна, банных «люксов». Однако дело снова затянулось.

По информации УП «Городские бани», изначальный проект реконструкции упростили, удешевив.

— Решено сделать именно доступную баню для населения, но с современными материалами и подходами — улучшить комфорт, — рассказал Виктор Рабушко.

Заказчик работ — управление капитального строительства Советского района, генподрядчик — стройтрест № 35.

Директор районного УКСа Валерий Минченков сообщил, что фасад не сохранят, несмотря на прежние планы.

— Выявили необходимость усиления фундаментов, поэтому принято решение о масштабной реконструкции. Баня будет иметь совершенно другой вид, незначительно увеличится в высоте — фрагментами станет трехэтажной. Фасад — из керамического кирпича. Внутри разместится современный банный комплекс.

Как уже сообщалось, на первом этаже разместят вестибюль, гардероб, парикмахерскую, бассейн 17×7 метров с раздевалками, душевыми, санузлами. На 2-м — мужское и женское отделения, две сауны люкс с мини-бассейнами, комнатами отдыха, три отдельные душевые, медкабинет. Технологическое оборудование разместят в подвале и на чердаке.


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