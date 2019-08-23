Handelsblad: Дьявольский пакт между Сталиным и Гитлером до сих пор жив 3 23.08.2019, 13:41

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Фото: Imperial War Museums

Договор полностью соответствует мышлению современной России.

В Будапеште коммунистическая звезда на памятнике Красной армии возвышается над Площадью свободы, символизируя благодарность «освободителям». Чуть ближе к парламенту образ Имре Надя, партийного деятеля, который хотел вырвать Венгрию из лап СССР в 1956 году, недавно демонтировали.

Премьер-министр Виктор Орбан, который в 1989 году требовал вывода советской армии со своей страны, очевидно, теперь игнорирует трагический урок Имре Надя, — пишет NRC Handelsblad, (перевод - unian.net).

У такого типа мышления есть исторические и идеологические корни, прорастающие из «дьявольского пакта» между Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером, который был подписан 23 августа 1939 года. Именно после появления этого документа через несколько недель началась Вторая мировая война.

Пакт «Риббентропа-Молотова», заключенный между Третьим рейхом и СССР, содержал секретный протокол. В параграфе, который был рассекречен Михаилом Горбачевым в 1989 году, было указано, что Гитлер и Сталин получали полную свободу действий в Польше, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси, Украине и Молдове. Берлин оккупировал Польшу, а Москва – все остальные страны. Пояс смерти и разрушений между Балтийским и Черным морями теперь называют «кровавыми землями». Жители этой части Европы стали жертвами. Венгрия, с другой стороны, выиграла, получив чуть больше территорий. На землях, которые оказались под оккупацией Вермахта и Красной армии в 1939-1940 годах (сегодня здесь проживает 70 миллионов человек), пакт имеет дурную славу. Но в Венгрии (10 миллионов жителей) все как раз наоборот.

В России пакт «Риббентропа-Молотова» тоже не расценивается как что-то плохое. В Москве тайный протокол о разделе части Европы между нацистами и коммунистами с четверга выставлен на публичный показ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации выставки оправдывал документ. Он утверждал, что появление советских договоренностей с Гитлером было неизбежно по вине Великобритании и Франции, которые не создали своевременно альянс против Германии. После того, как в Мюнхене принесли в жертву Чехословакию, не было другого выбора кроме как договариваться с рейхом. Сталин якобы открыто об этом говорил, подчеркивая, что СССР не будет «выгребать жар из костра для капиталистов».

Такая трактовка событий распространена в кругах Лаврова. Политику Европы по избежанию войны рассматривают как внутреннюю трусость. А вот пакт «Риббентропа-Молотова» в России расценивается как символ приземленной «реальной политики». Эту интерпретацию еще можно понять. Но непостижимым издание называет то, что Лавров не воспринимает возмущение стран-жертв пакта и накладывает «дьявольский документ» на современность. Глава МИД РФ бросился критиковать соседей из постсоветского блока, которые теперь часто осуждают Европу за закрывание глаз на российскую оккупацию Крыма и Донбасса, сравнивая это с событиями 1939 года. По мнению Лаврова, они обвиняют Россию лишь потому, что она правопреемница СССР. По его словам, они скрывают собственный «коллаборационизм с режимом Гитлера» и оправдывают «недобросовестную войну против памятников освободителям».

Конечно, Лавров говорил не о Венгрии. Будапешт действительно был в сговоре с нацистским Берлином. Но ведь звезда до сих пор на площади. Российский дипломат говорил об Украине и странах Балтии, в которых хорошие и плохие поступки переплетаются гораздо сложнее, чем в Венгрии. Но советские памятники здесь снесли. Лавров предостерег, что история наказывает тех, «кто не хочет учить уроки прошлого». Это был неприкрытый сигнал для лидеров G7, которые в ближайшие выходные будут обсуждать возвращение России в клуб. И «дьявольский» пакт 80-летней давности предостерегает, что это было бы неправильно.