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В Duty Free на границе просят техосмотр, чтобы продать алкоголь?

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  • 23.08.2019, 17:50
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В Duty Free на границе просят техосмотр, чтобы продать алкоголь?
Фото: tut.by

Журналисты проверили эту информацию.

Продавцы в магазинах Duty Free на белорусско-литовской границе просят у водителей автомобилей показать техосмотр, если они хотят приобрести алкоголь. Об этом в "Фейсбуке" пишет один из белорусских туристов, который на днях ехал на своем авто в Литву, сообщает "Еврорадио".

"Продавщицы в Duty Free на границе с Литвой сейчас проверяют и техосмотр у водителей. Литовские пограничники не пускают белорусов без техосмотра, те возвращаются обратно. А тут уже не пускают наши тех, у кого есть покупки из Duty Free, и заставляют идти сдавать обратно в магазин. Продавщицы замучились оформлять возврат товара и решили играть на опережение", — пишет он.

Действительно ли, чтобы приобрести в Duty Free алкоголь, надо показать продавцу документ о прохождении техосмотра?

"Мы техосмотр не проверяем, — говорит сотрудница Duty Free в пункте пропуска "Лоша". — Но мы по возможности стараемся сделать лучше клиенту. Если мы видим, что едет какой-то белорус, и возможно, что у него будут проблемы с переходом литовской границы, то мы просто уточняем [наличие техосмотра. — прим.]. Мы клиенту объясняем: "Вы у нас приобретете товар, приедете на литовскую сторону, а вас развернут. А белорусские таможенники вас с приобретенным у нас алкоголем не пропустят. И, чтобы избежать траты времени, мы вас предупреждаем, как все будет происходить".

По словам собеседника, не продать алкоголь или какой-то другой товар покупателю в Duty Free не могут — независимо от того, пройден у него техосмотр или нет. Клиент сам решает, рисковать ему или нет, говорят в магазине. И добавляют, что с вопросом или предупреждением о необходимости техосмотра они к покупателям обращаются крайне редко.

Но так не везде. В магазинах Duty Free на других пограничных переходах нас уверяют, что не только не проверяют, но даже и не предупреждают покупателей о необходимости наличия техосмотра. Мол, спрашивать о чем-то, помимо паспорта и выданного пограничниками талона на авто, продавцы просто не имеют права. Но соглашаются, что возврат товара для них — немалая проблема:

"Очень много времени это отнимает! Надо множество документов отксерить: талон отксерить, паспорт отксерить, заявление человек пишет... Это не одной минуты дело".

И сетуют на то, что машины без техосмотра вообще к ним доезжают. Мол, если литовские пограничники имеют право такие машины не пропускать на территорию своей страны, то почему белорусские не могут их не выпускать из Беларуси?

Пограничный комитет: на выезде из Беларуси мы техосмотр проверять не можем

Задаем этот вопрос руководителю пресс-службы пограничного комитета Антону Бычковскому:

"Пограничники отвечают за пересечение государственной границы физическими лицами и проверяют паспорт и страховку на автомобиль — "зеленую карту". Проверка документов, связанных с прохождением техосмотра транспортных средств в компетенцию пограничников не входит. Наличие гостехосмотра проверяют представители ГАИ. А таких представителей у нас на пунктах пропуска нет".

Представитель пограничного комитета советует: не хотите иметь проблем с литовскими пограничниками и терять время на возврат приобретенного алкоголя в магазин Duty Free — не едьте за границу на машине без техосмотра.


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