В январе-июне продукты в России дорожали в 1,5 раза быстрее, чем в ЕС 1 24.08.2019, 15:54

А что с зарплатами?

По данным Росстата, в первые семь месяцев 2019 года продукты питания в России подорожали на 3%, а в Евросоюзе - на 1,8%. В июле продукты в России подешевели на 0,4%, а в ЕС подорожали на 0,1%, пишет сайт interfax.ru.

За этот период в России существенно выросли цены на фрукты - на 11,5% против 2,8% в ЕС. Хлебобулочные изделия и крупы в России подорожали на 5,1% (в ЕС - на 1,4%), овощи - на 4,8% (в ЕС - на 2,9%).