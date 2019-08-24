Жительница Ивья: Люди отзывались о выступлении Лукашенко с сарказмом 7 24.08.2019, 17:35

6,679

Диктатор использует дешевый пиар.

На днях во время визита в Ивьевский район Лукашенко заявил, что увидел там «курорт» и «рай». Как к его словам отнеслись местные жители?

Для ответа на этот вопрос «Салідарнасць» связалась с жительницей Ивья и активисткой Ириной Давидович.

Фото Facebook

– Мне кажется, что Лукашенко нужно было показать, что за 25 лет его правления маленькое Ивье превратилось «в рай». На самом деле это, конечно, не так, – сказала Ирина Давидович. – Ему показали только маленький кусочек Ивья. Действительно после прошлогодних областных «Дожинок» в центре осталась новая плитка и отремонтированные стены. Но правда в том, что молодежь уезжает из Ивья. У людей нет достойной работы. Обычной считается зарплата в 300 рублей.

В учебных заведениях в области говорят: если будешь учиться хорошо – поедешь работать в Гродно, если плохо – в Ивье. Так шутили и продолжают шутить сегодня.

Так готовились к областным «Дожинкам». Фото sb.by

Слова активистки подтверждаются статистикой. Если в 1996 году в Ивьевском районе проживало 38 тысяч человек, то в 2018- осталось только 23 тысячи.

По уровню получек регион один из самых бедных в области.

Два года назад несколько тысяч жителей Ивья подписали обращение к Лукашенко с просьбой освободить их от «налога на тунеядство», т.к. они работают на огородах. Власти вынуждены были удовлетворить просьбу.

Как местные жители отреагировали на слова Лукашенко о «курорте» и «рае»?

– Сама я присутствовать на встрече не смогла, т.к. попала в список тех 40 человек, которым «доступ к телу» был начисто запрещен. Даже если бы я попыталась, туда бы не дошла. Когда люди расходились, не увидела на их лицах особых эмоций. Остальные отзывались о выступлении Лукашенко в основном с сарказмом, – рассказала Ирина Давидович.

Фото ivje.gov.by

Активистка называет визит главы Лукашенко одновременно дешевым и дорогим пиаром. Почему?

– Дешевым – в переносном смысле. А дорогим – в буквальном. Задолго до его приезда по городу стали кружить вертолеты, потом приехало несколько десятков человек охраны президента, потом привезли снайперов. Это же очень все дорого. Зачем это все? Показать народу, как он хорошо живет? Люди же дают оценку не по тому, как роскошно приехал президент, а по тому, что видят каждый день, – сказала Ирина Давидович. - Правда в том, что при власти Лукашенко деревня и маленькие городки стали неперспективными. Деревни исчезают с лица земли, и дело уже доходит до таких маленьких городков как Ивье.