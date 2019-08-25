Ольга Николайчик: Мы сохранили код нации в своей живой вере 2 25.08.2019, 11:09

Ольга Николайчик

Потомки ВКЛ, Быкова и Короткевича готовы служить своему народу.

Об этом в «Фейсбуке» написала известная белорусская режиссер-документалист, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик:

«В государстве все слишком плохо. Поэтому мы идем во власть и мы — современные, нормальные, честные, толковые, приличные белорусы в центре Европы.

Мы — настоящая надежда нашего народа в нашем будущем новом по всем критериям парламенте, вместо инфернальных восковых фигур «банды лукавого». Это наш шанс сбросить грязные, некрасивые, электрические тюремные оковы с рук и колючую проволоку с голов.

Мы — потомки великой нации, потомки ВКЛ, потомки поколения 60-десятников, потомки Быкова и Короткевича, Бородулина и Буравкина, мы потомки белорусов, создававших Голливуд, НАСА и Силиконовую долину. Мы сохранили язык в своем живом слове, мы сохранили код нации в своей живой вере. Мы сохранили себя и идем служить своему белорусскому народу.

Лукавых рабовладельцев мы выметаем из Дроздов, «палат» и Дворцов народной метлой. Нас - миллионы.

Это наш шанс, потому что они хотят оставить нас на дне цивилизованного мира — в клоаке, в трясине нищеты, ведь «людоеды» заберут наших детей и их будущее, оставив нас навечно в ситуации новых Чернобылей, Семипалатинсков, новых Северадвинсков.

Идем с нами менять власть! Нас миллионы!

Жыве Беларусь!»

Напомним, «Европейская Беларусь» заявила о том, что формирует инициативные группы для участия в избирательной кампании и призвала граждан страны входить в их состав. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923. Присоединяйтесь!