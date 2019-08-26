«Баста»: Поездили бы начальники на автобусах — может, задумались бы 5 26.08.2019, 9:24

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Иллюстрационное фото

Сотрудник «Могилевоблавтотранс» рассказал о манипуляциях с зарплатами водителей.

Могилевчанка получила травму при падении в салоне резко затормозившего автобуса. Инцидент произошел еще 22 августа в районе дома № 75 на улице Первомайской. Гаишники проводят проверку.

Истинные причины этого и других похожих инцидентов, как пишет читатель телеграм-канала «Баста», представившийся сотрудником ОАО «Могилевоблавтотранс», скорее всего в официальные отчеты не попадут. Приводим выдержки из письма:

- При приеме на работу нам говорят о не самой маленькой по меркам города зарплате. Обещают по 600-700 рублей. Проблемы начинаются позже. Начальство списывает на нас перерасход топлива, мелкий ремонт автобусов. Заставляют скидываться на подарки и мероприятия. На руки хорошо, если 500 выходит.

Перерасход топлива - норма, потому что автопарк старый. Это же является причиной аварий. Также, как и то, что, многим приходится работать на полторы ставки. Не только из-за маленькой зарплаты, но и потому, что водителей не хватает. Все уже знают о манипуляциях с зарплатой, желающих работать за гроши нет. На рейс выходят уставшие работники. Были случаи, что засыпали за рулем. Результат - опоздания, травмы и аварии. Поездили бы начальники на автобусах - может, задумались бы и о нас, и о жителях города.

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