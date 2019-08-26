Брестские блогеры: Более 95% белорусов — оппозиционеры 26.08.2019, 14:12

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Единственный вариант заставить уважать мнение людей – это протест.

Сергей Петрухин и Александр Кабанов, больше известные по каналу «Народный репортер», рассказали Сергею Тихановскому из Youtube-канала «Страна для Жизни», почему стали влогерами.

Началось все с того, что Сергей Петрухин, решая коммунальные проблемы своего дома, снял фильм, который показал, что это действенный инструмент, на который реагируют чиновники. С Александром Кабановым они познакомились на волне борьбы с декретом о «тунеядстве».

«ГосСМИ – это куча бездельников, которые финансируются из наших налогов. Их публикации говорят о полной деградации. Нужно подписываться на каналы белорусских влогеров, чтобы получать честную информацию», - утверждает Сергей Петрухин.

«Чтобы жить в стране для жизни белорусам нужно бороться за свои права. Никто не сделает это за нас. Нельзя думать, что если что-то не коснулось лично меня, то ничего и не случилось», - утверждает Александр Кабанов.

В Бресте люди кормили голубей по воскресеньям на протяжении полутора лет. В целом, выходило не менее 150 человек в день. Это хороший пример сплоченности граждан вокруг общей проблемы. Влогеры рассказали, что за это время практически не было никаких задержаний, кроме нескольких случаев, когда они разворачивали транспоранты. Иногда на них накладывали административные штрафы. Милиция несколько раз задерживала Петрухина и Кабанова якобы за призыв к протесту.

«Кабанов выдвинул в ролике ультиматум, а Петрухин попросил к нему присоединиться. В итоге к ним присоединился брестский ОМОН, который окружил их дом. Такие задержания сотрудники милиции любят проводить в пятницу вечером, чтобы дожидаться суда нужно было до понедельника. Это их любимая фишка», - считают влогеры.

«Важно чтобы люди понимали, что власть, которую мы давно не выбирали, она не для того, чтобы быть человеку во благо. Она не беспокоится о нем. Ни одна структура власти в Беларуси не думает о том, чтобы человеку было хорошо. Уповать на них бессмысленно», - утверждает Сергей Петрухин.

Если бы сами белорусы не позволили бы издеваться над ипэшниками в свое время, повышать пенсионный возраст, то власть бы никогда это не смогла сделать. Все зависит только от нас самих. Единственный вариант заставить уважать мнение людей – это протест. Если люди будут отстаивать свои права, то они добьются своего. Это мировой опыт. Петрухин и Кабанов считают, что каждый белорус должен всегда быть готов бороться за свои права Влогеры рассуждали на тему, почему бы белорусам не кормить голубей во всех городах, так как это делают жители Бреста по воскресеньям в полдень. Ведь птицы хотят кушать не только в Бресте. И нужно давать птицам какие-то зерна.

Кормить голубей – это нормально. Ведь не чиновников же только должны кормить белорусы, которые принимают такие антинародные законы. Оппозиция – это нормально. В стране более 95% не поддерживают главу государства, а значит они находятся в оппозиции. Однако государство сделало это слово ругательным. «Каждый белорус может сделать себе футболку с надписью «Я оппозиционер» и сломать этот стереотип», - утверждают влогеры.

Петрухин и Кабанов считают что если мы снова промолчим, то Лукашенко снова победит с жэстачайшим отрывом в 2020 году. Либо Беларусь войдет в состав России. Лукашенко не пророссийский правитель, а пролукашенковский. Он всегда применяет двойные стандарты. С одной стороны - качество стадионов должно быть европейским, с другой - требования к проведению «выборов» – белорусскими. Страх и «абыяковость» белорусов не могут быстро пройти. Белорусы должны понять, что стране нужен новый достойный президент.

На вопрос, зачем вы ведете свой влог, Кабанов ответил: «В первую очередь я делаю это для себя, чтобы моя совесть была чиста, что я сделал все что мог, я противостоял всему этому режиму всеми способами которые были мне доступны. А я это делаю для того, чтобы мой сын, когда вырастет и спросит меня, ты что-то делал, чтобы белорусы жили лучше, я мог ему ответить: Набери в YouTube «Народный репортер» и посмотри что делал твой отец, - Заявил Петрухин. Если каждый белорус будет относиться так же, то тогда у нас что-то изменится в стране.

Все белорусы должны делать для перемен к лучшему все, что они могут сделать. Тогда мы точно будем жить в Стране Для Жизни!