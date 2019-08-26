Роман Безсмертный: Кремль в замешательстве 26.08.2019, 19:45

Роман Безсмертный

Власти РФ ищут как «съехать» со встречи в нормандском формате.

Власти РФ пытаются избежать встречи в нормандском формате и ищут для этого повод. Такое мнение изданию "Гордон" выразил уволенный с должности представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам на переговорах в Минске дипломат Роман Безсмертный, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва согласится на встречу в нормандском формате только после разведение сил на Донбассе и фиксации на бумаге "формулы Штайнмайера".

"Трактовка "формулы Штайнмайера" Кремлем, Киевом и самим автором – это три разные вещи. Такое ощущение, что с оригиналом этой формулы ознакомлены буквально несколько человек. Как бы там ни было, эта формула никогда не привязывалась к внесению изменений в Конституцию. В октябре 2015 года в Париже было определено, что выборы на Донбассе должны проходить по законам Украины. По этому поводу было много дискуссий. И [нынешний президент Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер тогда сказал, что с его точки зрения правильно было бы провести голосование на 90-й день после вступления в силу закона о выборах. В этом вся суть его формулы. Конституция Украины там вообще не упоминается", – подчеркнул Безсмертный.

Он не исключает, что вскоре российская сторона пойдет на обострение боевых действий на востоке Украины.

"Заявление Лаврова о "формуле Штайнмайера" – это брошенный пробный камень. Так было всегда. Если с нашей стороны не будет реакции, значит, украинские власти не готовы к диалогу по этому вопросу. Кремль же находится в замешательстве, в нокдауне, они ищут как "съехать" со встречи в нормандском формате. Их задача – найти для этого повод. В любом случае россияне хотят сорвать эту встречу, и они это сделают. Им важно, чтобы встреча как минимум не состоялась до выборов, которые пройдут в РФ 8 сентября. Очевидно, россиянам дали понять, что в "Большой семерке" их не ждут. Поэтому в ответ Москва будет "накручивать" напряжение. А значит, Киеву нужно быть максимально осторожным – ответственность за обострение ситуации Москва постарается повесить на Украину", – отметил Безсмертный.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

В своей предвыборной программе нынешний президент Украины Владимир Зеленский сообщал о намерении пригласить Великобританию и США в нормандский формат.

В августе 2019 года специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате.

25 августа на саммите "Большой семерки" во французском Биаррице канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в Париже вскоре планируют провести саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины.