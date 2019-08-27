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«Rzeczpospolita»: Визит Лукашенко в Варшаву не состоится

  • 27.08.2019, 14:16
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«Rzeczpospolita»: Визит Лукашенко в Варшаву не состоится

Диктатор отказался от приглашения по причине того, что в Польшу не позвали Путина.

Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-ой годовщине начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает польское издание «Rzeczpospolita», ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске.

По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина.

По этой же причине белорусские власти не рискнули отправить в Варшаву представителя высокого ранга, например, премьер-министра или главу МИД.

Беларусь на мероприятиях в Варшаве будет представлять белорусский посол в Польше.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась комментировать эту информацию, заявив, что скоро обо всем сообщит белорусский МИД.


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