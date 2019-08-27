«Это патриотизм»: в России коров нарядили в военную форму 11 27.08.2019, 17:28

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Символика на форме напоминает советскую.

На сельскохозяйственной ярмарке в Брянской области коров переодели в военную форму. Об этом рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях бывший предприниматель, а ныне оппозиционный блогер Александр Коломейцев, сообщает «Радыё Свабода».

Как видно на видео, коровы в импровизированном стойле одеты в пилотки и военные шапки с кокардами в форме красной звезды, символика на которых напоминает советскую. Также на животных видны накидки военного цвета, а на ограждении прикреплен котелок.

Как сообщил блогер, это не первая такая ситуация в Брянской области. Ранее в форму партизан одевали свиней.