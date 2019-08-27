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«Это патриотизм»: в России коров нарядили в военную форму

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  • 27.08.2019, 17:28
  • 2,863
«Это патриотизм»: в России коров нарядили в военную форму

Символика на форме напоминает советскую.

На сельскохозяйственной ярмарке в Брянской области коров переодели в военную форму. Об этом рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях бывший предприниматель, а ныне оппозиционный блогер Александр Коломейцев, сообщает «Радыё Свабода».

Как видно на видео, коровы в импровизированном стойле одеты в пилотки и военные шапки с кокардами в форме красной звезды, символика на которых напоминает советскую. Также на животных видны накидки военного цвета, а на ограждении прикреплен котелок.

Как сообщил блогер, это не первая такая ситуация в Брянской области. Ранее в форму партизан одевали свиней.


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