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Марюс Лауринавичюс: Россия пытается подчинить cебе Литву

  • 28.08.2019, 16:05
Марюс Лауринавичюс: Россия пытается подчинить cебе Литву
Марюс Лауринавичюс
Фото: DELFI

Как Кремль влияет на европейских политиков?

В Литве разгорелся скандал после того, как выяснилось, что член Сейма Ирина Розова оказалась замешанной в связях с российскими дипломатами, занимающимися сбором информации в Литве. Ситуацию для Charter97.org прокомментировал Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа.

- Вы могли бы рассказать, из-за чего именно разгорелся скандал с депутатом Сейма Ириной Розовой?

- Розова принимала участие в скандальной сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии, которая впоследствии вызвала многочисленные протесты со стороны жителей страны.

Вскоре после этого выяснилось, что полтора года назад Ирине Розовой было отказано в продлении разрешения для работы с секретной информацией, так как оказалось, что существуют серьезные обстоятельства, которые исключают выдачу такого разрешения.

- Что вы имеете в виду?

- Например, справка из Департамента госбезопасности, в которой много говорится о самой госпоже Ирине Розовой и попытках вмешательства России в политику Литвы через нее.

- Каким образом Ирина Розова, один депутат Сейма, может повлиять на безопасность страны?

- Мы наблюдаем обыкновенную для России схему – попытку повлиять на тех или иных политиков. Из той информации, которая была опубликована о Розовой, cледует, что политик обсуждала с российской стороной не только свою избирательную кампанию, но и другие детали внутренней политики Литвы. Более того, она интересовалась возможностью финансирования со стороны России.

- Какие могут последствия скандала для политика и для безопасности страны?

- Насколько я понимаю, в Сейме начнется парламентское следствие, которое должно выявить все аспекты деятельности Розовой, следствие может закончиться импичментом. Что же касается общего контекста события – несомненно, это урок для литовских политиков. Когда идут разговоры о влиянии России, кажется, что с нами такое приключиться не может. Случай с Розовой доказал, что может!

Этот казус доказывает, что в Литве плохо действует система, которая должна была бы срабатывать именно в таких случаях и пресекать подобную деятельность немедленно.

Справка из Департамента госбезопасности пролежала полтора года. О том, что в ней написано знали некоторые члены парламентского комитета по безопасности и члены правительства, а финал истории наступил только сегодня.

- Предположим, что политики продолжат и дальше снисходительно относиться к информации со стороны соответствующих структур о влиянии России на Литву. Что тогда ждет Литву в будущем?

- Если мы не будем обращать внимания или прекратим его обращать на те вещи, о которых предупреждают люди из Департамента госбезопасности, то мы своими собственными руками широко распахнем двери влиянию Москвы. Фактически - это означает, что влияние России на события в Литве увеличится, что в конечном счете может закончиться тем, что Кремль окажется близок к тому, чтобы подчинить себе нашу страну.


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