закрыть
3 августа 2019, суббота, 18:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Интересные туры для выгодного семейного отдыха в августе

  • 3.08.2019, 18:31

Несколько хороших вариантов недорогого отдыха для всей семьи.

Август ̶ лучший месяц для бюджетного семейного отдыха за границей. На многих мировых курортах появляются первые скидки и горячие предложения. Если вы еще не определились, куда поехать отдыхать летом 2019, предлагаем вам замечательные туры в Тунис, Грузию, Испанию, Италию и Турцию.

Итак, куда можно поехать в отпуск в августе 2019 года. ТОП-5 интересных направлений от "Сегодня":

Тунис

Летом в Тунисе стабильно жарко – температура воздуха +33-35, воды +27. Здесь шикарные условия для отдыха – пляжи с белым песком, похожим на муку, теплейшая вода, пологий вход в море. Рекомендуем два курорта: самый молодежный и шумный Сусс, а также Хаммамет – спокойный и консервативный.

Грузия

Грузия – это хит-направление последних нескольких лет среди путешественников из многих стран. Потрясающее гостеприимство, недорогая и безумно вкусная кухня, множество вариантов для классного отдыха, кроме пляжного. Здесь есть абсолютно все возможности хорошего времяпровождения – море, пляж, история, культура, природа, горы.

Испания

Испания в августе встречает нас жарой и переполненными пляжами. В этот месяц на отдых приезжают туристы со всей Европы. Август – это сезон распродаж! Многие приезжают в Испанию в августе именно на шоппинг, скидки до 80% на все. Рекомендуем посетить Барселону. Несмотря на то, что столица Каталонии – крупный мегаполис, здесь очень чистое море и пляжи, поэтому можно с успехом сочетать пляжный и экскурсионный отдых.

Италия

Лучший пляжный отдых вас ждет на Сардинии и Сицилии. Самые романтичные места – Амальфитанское побережье – Амальфи, Позитано, Сорренто, остров Искья или в Лигурии – знамениты города Чинкве Терре. Районы Тосканы и Апулия подойдут для поездки с ребенком, а самый недорогой отдых с детьми вас ждет на курортах Адриатического моря – Римини и Риччоне. Отсюда вы сможете съездить на однодневные экскурсии в Верону, Венецию, Флоренцию.

Турция

Август в Турции – это очень жарко. Поэтому стоит правильно выбрать турецкий курорт, чтобы не проводить круглые сутки под кондиционером. Рекомендуем посмотреть на Кемер – хороший выбор для отдыха с семьей и детьми. Причем отели в самом Кемере рассчитаны больше на молодежь – бары, дискотеки, ночная жизнь.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович