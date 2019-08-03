Интересные туры для выгодного семейного отдыха в августе 3.08.2019, 18:31

Несколько хороших вариантов недорогого отдыха для всей семьи.

Август ̶ лучший месяц для бюджетного семейного отдыха за границей. На многих мировых курортах появляются первые скидки и горячие предложения. Если вы еще не определились, куда поехать отдыхать летом 2019, предлагаем вам замечательные туры в Тунис, Грузию, Испанию, Италию и Турцию.

Итак, куда можно поехать в отпуск в августе 2019 года. ТОП-5 интересных направлений от "Сегодня":

Тунис

Летом в Тунисе стабильно жарко – температура воздуха +33-35, воды +27. Здесь шикарные условия для отдыха – пляжи с белым песком, похожим на муку, теплейшая вода, пологий вход в море. Рекомендуем два курорта: самый молодежный и шумный Сусс, а также Хаммамет – спокойный и консервативный.

Грузия

Грузия – это хит-направление последних нескольких лет среди путешественников из многих стран. Потрясающее гостеприимство, недорогая и безумно вкусная кухня, множество вариантов для классного отдыха, кроме пляжного. Здесь есть абсолютно все возможности хорошего времяпровождения – море, пляж, история, культура, природа, горы.

Испания

Испания в августе встречает нас жарой и переполненными пляжами. В этот месяц на отдых приезжают туристы со всей Европы. Август – это сезон распродаж! Многие приезжают в Испанию в августе именно на шоппинг, скидки до 80% на все. Рекомендуем посетить Барселону. Несмотря на то, что столица Каталонии – крупный мегаполис, здесь очень чистое море и пляжи, поэтому можно с успехом сочетать пляжный и экскурсионный отдых.

Италия

Лучший пляжный отдых вас ждет на Сардинии и Сицилии. Самые романтичные места – Амальфитанское побережье – Амальфи, Позитано, Сорренто, остров Искья или в Лигурии – знамениты города Чинкве Терре. Районы Тосканы и Апулия подойдут для поездки с ребенком, а самый недорогой отдых с детьми вас ждет на курортах Адриатического моря – Римини и Риччоне. Отсюда вы сможете съездить на однодневные экскурсии в Верону, Венецию, Флоренцию.

Турция

Август в Турции – это очень жарко. Поэтому стоит правильно выбрать турецкий курорт, чтобы не проводить круглые сутки под кондиционером. Рекомендуем посмотреть на Кемер – хороший выбор для отдыха с семьей и детьми. Причем отели в самом Кемере рассчитаны больше на молодежь – бары, дискотеки, ночная жизнь.