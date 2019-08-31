Невзоров: Все это казачество нужно обратно затолкать в ансамбль песни и пляски 31.08.2019, 10:10

Александр Невзоров

Почему вдруг россияне так стремительно меняются?

— У нас есть инцидент в Геленджике, который является ключом к очень многим событиям в России и отвечает на очень многие вопросы, — отметил политолог Александр Невзоров в интервью на Эхо Москвы.

Почему вдруг россияне становятся такими гадкими и почему они так стремительно меняются? Знаете, что там было, да? Там казачки, по-моему, 7 или 9 человек, избили мальчишку туриста, который с ними сфотографироваться.

И ведь что мы видим. Мы понимаем, что каждый из этих избивателей, из тех, которые с размаху ногой в окровавленное лицо лежащего бил, а прохожие, разумеется, это снимали, – мы понимаем, что каждый из этих людей это был одышливый, пузатый, пьющий, абсолютно беззлобный мужичок, который семечками спекулировал.

Но вот возникла структура. И вот эта структура наляпала на него галуны, папаху и превратила в садиста. Форма в России – это очень сильный наркотик, сильнейший. Власть всегда действует через унижение слабых, подчеркивая это формой, подчеркивая это мигалками, эполетами, количеством пуговиц, оцеплениями. То есть у нас вот эта вся сторона имеет почти магическое влияние.

И они через это, конечно, штампуют этих садистов в законе. Потому что люди переполняются ощущением того, что они при исполнении. И сами по себе они достаточно безвредны. Но вот создалось войско, в котором тысячи беззлобных, таких вот одышливых и пузатых вдруг превратились в ряженых садистов, решив, что они тоже силовики.

Оглянитесь вокруг: сплошные структуры – полиция, ГАИ, «Росгвардия», чекисты, фэсэошники, коллекторы, вохра, налоговики, ОМОНы, ОПОНы, солдатня. И вот теперь еще казачки прибавились. Куда столько и таких, в общем, крупных клопов на и без того высосанное тельце забитого и напуганного народа совершенно непонятно. Причем, понятно, что вот так бить ногой в лицо можно только той ногой, на которой светятся лампасы.

Я бы рекомендовал всё это казачество, конечно, обратно затолкать в ансамбль песни и пляски. Они люди послушные и плясать будут с тем же рвением, как и бьют.

Вернемся к казачеству. Они, конечно, не могут быть никакой опорой режима. Они нулевая опора. Мы помним, как миллионы казаков воевали на стороне Гитлера, как они это охотно делали и в составе казаков Паннвица и эскадронов СС.

Вы знаете, даже я начинаю испытывать какую-то жалость и нежность к этой безнадежной стране под названием Россия. Потому что вот за что ей из века в век одни и те же несчастья? Как заезженная пластинка набор их не меняется: дураки, попы, жандармы… жандармы, попы, дураки. Казаки с нагайками.

Если представить себе человечество как некий сад, и вот только одна Россия корнями вверх растет, больше ничего не интересует. А все цветы где-то скрыты глубоко.