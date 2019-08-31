Олигарх погулял: во время салюта заряды полетели в жилой дом 8 31.08.2019, 15:57

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Фото: nexta_tv

Едва не повторилась трагедия 3 июля.

Об этом сообщила телеграм-канал NEХТА.

- Умеют всё-таки у нас в стране делать "кровавые салюты"! Вчера, 30 августа, в этом смогли убедиться жители Бреста, где проходил фестиваль "Облака молока", организованный компанией "Савушкин продукт".

Порадовать горожан подчинённые лукашенковского олигарха Александра Мошенского решили впечатляющим фейерверком. Только направили его почему-то прямо на многоэтажный жилой дом, в квартиры которого и полетели заряды.

Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших, но видео получилось, конечно, не для слабонервных.

Напомним, 3 июля этого года во время салюта в Минске произошла трагедия: 64-летняя женщина была убита осколком фейерверка, около 10 человек получили ранения. Во многих зданиях в центре города были выбиты стекла.

Фото: nexta_tv