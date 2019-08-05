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В Египте впервые в истории реставрируют саркофаг Тутанхамона

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  • 5.08.2019, 9:19
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Фото: Getty Images

Реставрация продлится около восьми месяцев.

В Египте началась реставрация саркофага древнеегипетского фараона Тутанхамона, сообщает DW.

Реставрация продлится около восьми месяцев в Большом Египетском музее близ Каира, рассказал министр древностей страны Халед аль-Анани.

«Мы ожидаем не менее восьми месяцев работы, чтобы спасти саркофаг», — сказал он.

Процесс реставрации предусматривает повторную фиксацию золотых слоев, которые выпали из саркофага.

В июле министерство сообщило о повреждениях, понесенных внешняя часть саркофага. Его передали на реставрацию в Большой Египетского музея, который строится у пирамид Гизы.

Ожидается, что саркофаг Тутанхамона станет центральным элементом музея, который должен открыться в следующем году.

Британский археолог Говард Картер нашел саркофаг Тутанхамона близ Луксора в 1922 году. Фараон Тутанхамон взошел на трон в возрасте девяти лет. Он правил между 1333 и 1323 годами до нашей эры, как один из последних фараонов 18-й династии.


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