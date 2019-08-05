Путч. Начало Галина Сидорова

5.08.2019, 22:45

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Дело против ФБК Навального имеет все шансы стать «ЮКОСом» конца президентства Путина.

Август. Путч? Репетиция? Кружащие в небе вертолеты, толпы "чёрных человечков" на улицах. Ощерившись щитами и дубинками, они стаями набрасываются на безоружных людей – избивают, выкручивают ноги и руки, волокут по асфальту. "Пропавший" интернет. Закрытые магазины в центре города – написанное от руки объявление на одном из домов на Чистопрудном бульваре: "По техническим причинам "Лавка радостей" не работает". Какие уж тут радости – разве что "Лебединое озеро" запустят по всем ТВ-каналам. Это – Москва, Карл, Москва! Москва августа 2019-го. Москва Собянина. Москва Путина.

Жалкий Собянин, зачитывающий с суфлера кремлевскую методичку, и озверевший росгвардеец, прикладывающий поверженного безоружного протестанта лицом об асфальт, – квинтэссенция образа нынешней кремлевской власти, потерявшей в эти августовские дни человеческий облик и остатки разума.

В последние месяцы во время поездок в Архангельск и Ростов-на-Дону, общения с активистами Шиеса, "навальнятами" и "бессрочниками", я наблюдала, как медленно, но верно увеличивалось число точек протеста. Плачевное состояние народного, точнее, государева "хозяйства" вызывает всё более явное народное недовольство. И этот сдвиг в настроениях, судя по всему, не прошел незамеченным даже для, казалось бы, оторвавшихся от реальности кремлевских небожителей, иначе чего бы им так суетиться в связи с выборами "всего лишь" в московскую думу?

К тому же есть вещи, нежелательного общественного внимания к которым не избежишь, как ни старайся и рыбку съесть, и ног не замочить. Проблематично, к примеру, совместить коррупцию, миллиарды, выводимые за границу вместе с семьями и родней, – и разговоры о патриотизме и радении за интересы страны. Вот власть и выстраивает для столицы, как водится, наиболее глупый и в перспективе губительный для себя самой "антипротестный" сценарий:

массовые обыски в квартирах участников несанкционированной акции "За честные выборы" и их родственников накануне её проведения;

изоляция (задержание) всех независимых кандидатов за организацию несогласованного мероприятия;

показательно жесткое массовое задержание протестующих. Пока счет такой: 27 июля и 3 августа задержаны, соответственно, более 1400 и около 1000 человек; на часть из них оформили не только привычную "административку", но и дела о воспрепятствовании работе избиркомов и "уголовку" по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки, максимальное наказание по этой статье 15 лет лишения свободы);

выступление мэра Собянина с осуждением "заранее спланированных и хорошо подготовленных (намек на коварных иностранцев) массовых беспорядков" и "призывов штурмовать мэрию". Никто из оппозиционных лидеров к этому не призывал, но уголовное дело возбуждено;

запугивание протестующих и им сочувствующих. В этот пункт ложатся слухи о возбуждении уголовных дел против "попавшихся уклонистов" и "аллергическое отравление" Алексея Навального в СИЗО;

подготовка "темников" для составления социологических опросов, чтобы отвечающие сразу получали установку на незаконность претензий недопущенных на выборы кандидатов, и исходили из этого в своих ответах;

возможная регистрация одного из "проблемных" кандидатов, чтобы расколоть протест;

создание негативного, вызывающего общественное неприятие образа "майданутых протестующих", призывающих к насилию в столице. Провоцируя разговоры о "майданутых" соотечественниках, власть пытается натравить тех, кто привык тихо отсиживаться в любой ситуации, на тех, кто готов выйти за справедливость на площадь и отстаивать свои права, вызвать у первых ненависть ко вторым и еще больше расколоть общество. "Рок-шашлык" в Лужниках для "правильных" москвичей, в то время как "неправильных" утрамбовывали в автозаки, – апофеоз этих подлых усилий.

И словно вишенка на торте общероссийской повестки: возбуждение уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией по статье "Легализация или отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы. Речь идет о том, чтобы объявить "отмыванием денег" пожертвования в фонд, которые вносились на счета через банкоматы. Дело против ФБК имеет все шансы стать "ЮКОСом" конца президентства Путина.

Неприглядные художества власти, однако, имеют обратную сторону – пробуждение гражданского общества, причем его молодой, самой активной части. Именно молодые люди (некоторые родились и выросли при Путине), которых никто не гонит на улицы, выходят на акции сознательно, отдавая себе отчёт в возможных последствиях. Что касается уличной оппозиции, то у неё оказался не один вождь, а сразу несколько молодых лидеров, показавших себя настоящими политиками под стать своему электорату. "Революционеры", выкинутые системой, лишенные возможности избираться, представлять своих избирателей и программы в парламенте и в других политических институтах, впервые за два десятилетия в прямом смысле пошли в народ и показали готовность идти до конца, включая тюремные сроки, ради своих идей и людей, в них поверивших.

Противостояние в Москве – это уже не только про три "не": "незаконный недопуск независимых" на местные выборы. Это – про осознание важности борьбы за свои права, свободу и достоинство, а значит, первый шаг к изменению политического режима, к признанию нынешней власти "нежелательной".

В свое время часть окружения толкала Михаила Горбачёва на применение силы, будь то саперные лопатки против демонстрантов в Тбилиси или танки у вильнюсской телебашни. Всплески насилия против мирных граждан, боровшихся за право самим решать свою судьбу, закончились путчем силовиков, ставшим, в свою очередь, причиной выхода на улицу даже не десятков, а сотен тысяч возмущенных людей. Путчисты 91-го приблизили конец Советского Союза. Путинские силовики пытаются предотвратить конец его ужавшейся "империи". Судя по тому, что сегодня происходит в Москве и кругами расходится по России, если кого им и удалось победить, то только своих сподвижников-"либералов" в окружении босса. Тех, кто выступал за сохранение видимости демократии, за то, чтобы позволять несистемной оппозиции хоть как-то проявлять себя (заигрывание с Навальным, отсутствие реакции на антикоррупционные публикации ФБК и тому подобные вольности).

Холодный август 2019-го. Вероятен ли новый путч? На мой взгляд, всё к нему идет. Только без Фороса, хоть и предусмотрительно обеспеченного для потенциального изгнанника операцией "Крым наш". В данном случае, скорее всего, обойдется без изгнанников, ведь Путин сам явно не прочь возглавить путч против себя "либерального". Однако нельзя исключить, что такой вариант силовикам покажется нежелательным, и они рассмотрят вариант хунты с лидером помоложе. Как бы там ни было, но кремлевская власть с августа 1991-го ничему не научилась, разве что научилась более нагло врать и безжалостно расправляться с протестующими согражданами. Таких достойных, бесстрашных сограждан всегда мало. Но их всегда оказывается достаточно, чтобы в конце концов проиграли путчисты.

Галина Сидорова, “Радио Свобода”