Эксперт об охоте на водителей без техосмотра: Это просто пиар-ход 5 7.08.2019, 14:50

3,058

Фото: onliner.by

Драконовские меры властей не изменят ситуации.

С 7 по 17 августа по инициативе МВД Беларуси транспортные средства по всей стране будут проверять на наличие допуска к дорожному движению.

Таким образом гаишники планируют «повысить дисциплину автовладельцев» – и заставить их пройти техосмотр. По статистике, в этом году автоинспекции удалось выявить 195 тысяч автомобилей без техосмотра, из которых повторно попались 75 тысяч водителей.

Помогут ли такие драконовские меры изменить ситуацию на дорогах?

– Очевидно, что люди не проходят техосмотр из-за дорожного налога, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Новицкий. – Люди не хотят платить, просто потому что нет денег. Достаточно трудно выделить из семейного бюджета 200 рублей просто для того, чтобы пройти техосмотр. Именно поэтому люди и не платят.

Пристальное внимание к техосмотру со стороны государства – это попытка взять ситуацию под контроль... Они же планируют бюджет, планируют собрать какое-то определенное количество налогов, а этот налог по факту не собирается. Вот в этом весь смысл этих акций.

По мнению собеседника, подобные рейды – «это просто пиар-ход, в какой-то мере запугивание»:

– Люди во всех СМИ об этом прочитают, озадачатся. Жена спросит у мужа: а есть у нас техосмотр, он скажет – нет. Ну, надо пройти. Вот тебе деньги из семейного бюджета на техосмотр. То есть, какой-то эффект от этого будет, но вряд ли значительный.

Этот рейд не даст какого-то массового всплеска пройденных техосмотров.

Комментируя информацию ГАИ о росте количество ДТП из-за технической неисправности автомобилей, которое в прошлом году выросло на 13%, эксперт настроен скептически.

– Нужно взять правильную статистику, которую собирают не те, кто заинтересован в определенном результате. Взять, к примеру, Швецию или Польшу. Если изучить их статистику, можно увидеть, что количество ДТП из-за неисправности автомобиля минимально. Это будут даже не проценты, а доли процентов… То есть, не пройденный техосмотр там не является причиной ДТП.

В то же время я не ратую за отмену прохождение техосмотра, я выступаю за то, чтобы просто отвязать дорожный сбор от прохождения техосмотра.

Дорожный сбор, уже давно нужно зашивать в стоимость топлива. Тогда будет все справедливо: маленькая машина, которая мало весит, мало разрушает дороги, будет платить меньше.

Если у тебя огромный внедорожник, которое расходует 20 литров на 100 километров, то, пожалуйста, заплати. Тогда все будет справедливо и честно. Эту проблему уже давно пора решить, а не держать людей в неизвестности, – отмечает Дмитрий Новицкий.