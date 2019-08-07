Зеленский - Путину: Конституцию Украины менять не будем 6 7.08.2019, 15:28

1,686

Президент Украины ответил на предложение главы Кремля по «особому статусу» для «ЛНР» и «ДНР».

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным заявил об отсутствии оснований вносить изменения Конституцию, сообщает «Новое время».

Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости в вносить изменения в Конституцию Украины.

Также Зеленский и Путин обсудили важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня и разведения сил и средств от линии разграничения.

Президент Украины отметил недопустимость повторения обстрелов на Донбассе, говоря о гибели четырех военных 6 августа.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата (Украина — Германия — Франция — Россия). Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Кроме того, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске (Украина — ОБСЕ — представители боевиков).

Также во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора Путин выдвинул Зеленскому условия деэскалации ситуации на Донбассе: особый статус для «ДНР» и «ЛНР» (Именно это предполагает изменения в Конституцию Украины), а также «исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения».