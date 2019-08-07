Лоск и показуха: Витебск готовится к визиту Лукашенко 17 7.08.2019, 19:33

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Фото: tut.by

Красят даже опоры моста и люки.

На проспекте Людникова в Витебске в эти дни развернули небывалую активность дорожники, транспортники, коммунальники и озеленители. Здесь кладут новый асфальт, ремонтируют трамвайные пути, обновляют краску на домах и мосту, чистят, подметают… Даже канализационные люки покрасили в ярко-зеленый цвет. Эпицентр работ — возле фабрики «Белвест». По Витебску ходят упорные слухи, что это предприятие собирается посетить президент. Поэтому, мол, на проспект Людникова, где находится фабрика, и стянули ударные силы рабочих, пишет tut.by.

Напомним, в конце июля стало известно, что государство продало свою долю в обувной компании «Белвест». Структура Юрия Суманеева и Дмитрия Гонцова выкупит 55% доли «Белвеста», которыми владел госконцерн «Беллегпром», и станет единоличным владельцем витебской обувной фабрики. Это решение одобрено указом президента.

Посетит или нет диктатор фабрику, на базе которой планируют создать обувной холдинг, который до 2023 года освободят от налога на прибыль, точно неизвестно. Но то, что проспект, на котором находится «Белвест», меняется на глазах, подтвердит любой местный житель.

Днем 7 августа заметное скопление различной техники можно было видеть на всем протяжении проспекта Людникова — от его пересечения с проспектом Фрунзе до пересечения с улицей Гагарина.

Возле фирменного магазина «Марко» на Людникова, 16 уложили новенький асфальт на тротуаре и обновили дорожное покрытие на проезжей части.

— С чем связана такая концентрация техники и людей на одной улице? Президент, что ли, приезжает? — интересуемся у рабочих.

— Не знаю, нам он не докладывает, — смеется один из них. — Мы просто делаем свою обычную работу, а «президент» сюда приедет или кто другой — нам дело малое.

В районе Центрального спорткомплекса и на набережной Витьбы в парке бросаются в глаза канализационные люки — их зачем-то покрасили в ярко-зеленый цвет. Наверное, была идея замаскировать их под траву, но крышки наоборот стали заметнее.

Чем ближе фабрика «Белвест», тем громче стук кувалд и резче запах свежей краски.

На Юбилейном мосту рабочие красят в белый цвет бетонные опоры. Красят также остановку напротив «Белвеста».

Больше всего людей сосредоточено возле самого «Белвеста». Здесь рабочие ВТТУ занимаются ремонтом трамвайных путей. Сотрудники «Зеленхоза» собирают и грузят на машину обрезанные ветви деревьев.

К авральным работам накануне визита диктатора в Витебске не привыкать — достаточно вспомнить, как прошлой осенью убирали окраинные улицы, где находится меховой комбинат. Там почистили даже канаву, на которую никто не обращал внимания сто лет.