Житель Солигорского района напал на милиционера 9.08.2019, 12:56

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Инцидент произошел во время проверки.

Милиция разыскивает 45-летнего Дмитрия Байраша, жителя деревни Большой Рожан Солигорского района. Вечером 8 августа во время проверки по месту жительства он применил физическую силу в отношении сотрудника милиции и и скрылся. Его ищут, сообщает tut.by.

Приметы: на вид 45−50 лет, рост около 175−180 см, плотного телосложения, на правом ухе имеется ссадина.

Был одет: штаны темно-зеленого цвета, на штанах имеются заплатки в районе коленей, куртка темно-зеленого цвета, шлепанцы.

Передвигается на велосипеде. При себе может иметь охотничье гладкоствольное ружье.

Мужчина состоит на учете в милиции как лицо, осужденное к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.