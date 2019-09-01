ЧП под Брестом: мама хотела достать ребенка из машины, а он нажал стеклоподъемник 11 1.09.2019, 20:11

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Иллюстрационное фото

Ребенок передавил матери шею.

20-летняя жительница Жабинки попала в больницу с признаками механической асфиксии и телесными повреждениями.

Выяснилось, что женщина вместе с семьей гостила в деревне Старое Село. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел супруг, сообщил БелТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Мужчина разбил стекло, освободил жену из ловушки и вызвал скорую.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», — рассказал Дмитрий Иванюк.

Пострадавшая находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняет все обстоятельства происшествия.