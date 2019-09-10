В августе в Беларуси больше всего подорожали яблоки и огурцы 1 10.09.2019, 22:14

Также подорожали услуги дошкольных учреждений.

В августе самый высокий рост цен отмечался на яблоки, огурцы и услуги дошкольных учреждений. А наибольшее снижение цен - на помидоры и морковь, информирует БелТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Цены на помидоры снизились на 57,43%, морковь — 36,34%, виноград — 31,56%, сладкий перец — 29,45%, картофель — 26,79%, репчатый лук — 19,67%.

Выросли цены на яблоки — на 11,28%, свежие огурцы — 9,75%, чеснок — 5,51%, куриные яйца — 4,6%, кур — 4,28%, пшённая крупа — 4,12%.

Овощи подешевели на 26,29%, фрукты — на 4,89%. Табачные изделия подорожали на 0,47%, алкогольные напитки — на 0,44%.

Одежда выросла в цене на 0,76%, обувь подешевела на 0,95%.

Услуги в среднем подорожали на 0,29%. Больше всего подорожали услуги дошкольных учреждений (на 9,96%), банков (на 4,38%), по установлению межкомнатных дверей (на 3,77%). Зато подешевели услуги концертных организаций (на 2,31%), санитарно-оздоровительные услуги (на 2,17%). Кроме того, снизились цены на международные билеты на железной дороге — на 1,82%.