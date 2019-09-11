Турист рассказал, чем живет «настоящий» Кипр 11.09.2019, 10:37

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Фото: Krisztina Papp on Unsplash

Остров стал перекрестком цивилизаций.

На набережной Ларнаки любоваться морскими пейзажами можно только стоя — все лавки заняты: на них под пестрыми одеялами спят беженцы. Впрочем, Кипр не расположен распахивать для пришельцев объятия, и они в поисках лучшей жизни отправляются по Европе дальше.

Президент корпорации Гранд Владимир Спиваковский, побывавший на одном из самых известных островов мира, рассказывает НВ о своему путешествии:

- Здесь, на Кипре, я каждый раз, как только приезжаю в очередной отпуск, задаю местным жителям один и тот же вопрос: как вы с этим сосуществуете вот уже 45 лет — с турецкой оккупацией северного Кипра? Они напускают на себя всю серьезность, какая только возможна на их беззаботных лицах, и сдержанно отвечают: так и живем. Не очень информативно, но исчерпывающе.

Окидываю взглядом горизонт — вижу в море платформы. Продолжая разговор, теперь уже о росте добычи здешних газа и нефти, за которую началась смертельная схватка между Турцией, Италией, Францией и США, спрашиваю: оно вам надо — загрязнять курортные пляжи? Отвечают так же лаконично и ясно: «Да нам все равно».

Затем, хитро улыбаясь, перефразируют известные нам всем строки: «А у нас на Кипре газ — это раз. Газ на Кипре лишь для нас — это двас».

За этой болтливостью в сравнении с предыдущими ответами скрывается абсолютная уверенность в незыблемости своих позиций на мировой карте туризма и неиссякаемости потоков отдыхающих.

Тем не менее по своему отелю я заметил, что российских туристов с каждым годом становится все меньше. А те, что едут, ведут себя несколько скромнее, чем их земляки ранее.

Зато на Кипре полно англичан, которые приезжают или переезжают сюда жить, так как на острове все для них «свое» — английский язык, левостороннее движение, правый руль, привычный социум и шикарный климат.

Тем не менее невозмутимых киприотов крепко напрягает тот факт, что их столица Никосия — единственный город среди европейских столиц, который искусственно разделен на две враждебные части. На границе — блокпост с душераздирающим круглым памятником оккупации. Сам блокпост невероятно похож на Берлинскую стену: даже примыкающая к нему кафешка-кебаб выглядит так, как будто привезена она из Берлина. Пограничная стена состоит из брошенных зданий с заколоченными окнами и дверьми, плит, заборов, колючей проволоки, разукрашенных граффити. Никто не проскочит.

Фото: Igor Starkov on Unsplash

Я не удержался и поднялся на лифте на пограничную смотровую башню, где панорамно видны обе части разделенного острова. И если турки распластали свой флаг на всю гору, чтобы уже ни у кого не было и сомнений, что теперь это их помеченная историей территория, то греки демонстрацией своих национальных символов не утруждаются.

Я говорю местным: вы же тоже можете растянуть на всю ширину горизонта свои флаги. Пусть они парят в воздухе. На что те не без иронии отвечают: «У нас сиеста, нам некогда».

На мой профессиональный вопрос, какое в стране лучше развито образование — среднее или высшее, получаю неожиданный ответ: самое модное образование — заезжие тренинги по лидерству и по продажам. Со всего мира слетаются корпоративные форумы и конференции и заполняют отели летом и зимой.

За достойным образованием сами киприоты улетают в Европу, а дома их место занимают пришельцы: четверть здешних студентов — иностранцы, которым не все здесь рады.

Свыше 30 тыс. беженцев, а это 4% от населения острова, незаконно перешли границу и требуют для себя особого статуса. Как и в Италии, здесь им не спешат раздавать welfare (государственную поддержку в виде материальной помощи), и тогда эти пилигримы отправляются дальше и движутся в сторону Южной, Центральной Европы, и еще дальше, вплоть до Скандинавии.

На набережной Ларнаки у самой волны Средиземного моря в 55 км от столицы все лавки заняты. Негде присесть. Все места покрыты пестрыми одеялами и подушками, из‑под которых то там, то здесь торчат ноги, руки, уши беженцев.

И даже на этом перекрестке цивилизаций приятно, правда, отъехав еще на 110 км в сторону города Пафос, искупаться. Ведь у этого берега в пене морской рождалась Афродита, красивая и несколько растрепанная, как и сам остров Кипр.