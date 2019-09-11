Полярники нашли в Антарктиде таинственную 3-этажную пещеру с озерами и рекой 11.09.2019, 15:10

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Фото: Министерство образования и науки Украины

Это может стать важным научным открытием.

Воду с подледной реки возьмут для анализа в лаборатории.

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде обнаружили утерянную ранее ледяную пещеру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает tsn.ua.

Во время первой экспедиции украинцы обнаружили пещеру на острове Галиндез, где расположена украинская станция. Несколько лет спустя, ледник завалил вход в нее, а потому украинские полярники решили попробовать снова туда попасть. Результаты поисков их ошеломили – оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов в ней – около 200 метров, они расположены в три этажа.

"Мы решили заняться поисками входа в пещеры. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея – домика Ворде – нам повезло: мы нашли вход в "затерянную" пещеру", – рассказал руководитель экспедиции Игорь Дикий.

На нижней части пещеры исследователи обнаружили озябшее озеро и 12-метровый "зал" с подледной рекой и озерами. Из них украинцы отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.

"Кроме этого, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало – то есть точно не принадлежит пингвину. Чье же это перо и сколько ему лет, исследователи еще должны выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции", - подытожили в МОН.