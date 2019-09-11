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Пентагон разместит более пяти тысяч военных на границе с Мексикой

  • 11.09.2019, 17:56
Пентагон разместит более пяти тысяч военных на границе с Мексикой

На развертывании войск настаивает Дональд Трамп.

10 сентября министерство обороны Соединенных Штатов Америки заявило, что в следующем году на границе с Мексикой будут находиться 5,5 тыс. военнослужащих, чтобы бороться с нелегальной миграцией, сообщает "Гордон" со ссылкой на The New Straits Times.

В Пентагоне отметили, что одобрили запрос министерства внутренней безопасности на сохранение присутствия войск спустя неделю после того, как объявили, что на строительство стены на границе с Мексикой будет выделено $3,6 млрд.

Официальный представитель Пентагона – подполковник Крис Митчелл – добавил, что ведомство предоставит оперативную поддержку, поддержку обнаружения и мониторинга, а также авиационную поддержку.

Увеличение количества войск на американской стороне границы является ответом на расширенное развертывание войск Мексики после давления со стороны президента США Дональда Трампа.

В настоящее время на границе действует около 2900 солдат и 2000 резервистов.


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