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Алесь Круткин: «Белой руси» тут нет и не было, стойте со мной

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  • 12.09.2019, 9:05
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Алесь Круткин: «Белой руси» тут нет и не было, стойте со мной

Как студенты лукашистов на Комаровке искали.

Пресс-служба «Европейской Беларуси» опубликовала новые истории с пикетов по сбору подписей в Минске.

Вот что рассказал видеоблогер Алесь Круткин:

«Подходят к моему пикету по сбору подписей несколько студентов. Парень и девушки. Задают вопрос: «Вы пикет «Белой руси?». Удивился немного, ведь стою под флагом с «Погоней» и европейской символикой.

- Нет, - говорю. - А что такое?

- Нам сказали в универе подойти сюда и два часа стоять в пикете «Белой руси», собирать подписи за их кандидата.

- «Белой руси» тут нет и не было. Стойте со мной, - отвечаю.

Студенты промолчали и пошли искать пикет лукашистов куда их загнали по приказу университетского начальства. Дело это оказалось бессмысленным. Лентяи лукашисты на свой пикет так и не объявились. Выговор кураторам — скучно без этих убогих».


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