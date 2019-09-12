Алесь Круткин: «Белой руси» тут нет и не было, стойте со мной

Алесь Круткин: «Белой руси» тут нет и не было, стойте со мной12
- 12.09.2019, 9:05
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Как студенты лукашистов на Комаровке искали.
Пресс-служба «Европейской Беларуси» опубликовала новые истории с пикетов по сбору подписей в Минске.
Вот что рассказал видеоблогер Алесь Круткин:
«Подходят к моему пикету по сбору подписей несколько студентов. Парень и девушки. Задают вопрос: «Вы пикет «Белой руси?». Удивился немного, ведь стою под флагом с «Погоней» и европейской символикой.
- Нет, - говорю. - А что такое?
- Нам сказали в универе подойти сюда и два часа стоять в пикете «Белой руси», собирать подписи за их кандидата.
- «Белой руси» тут нет и не было. Стойте со мной, - отвечаю.
Студенты промолчали и пошли искать пикет лукашистов куда их загнали по приказу университетского начальства. Дело это оказалось бессмысленным. Лентяи лукашисты на свой пикет так и не объявились. Выговор кураторам — скучно без этих убогих».