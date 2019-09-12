10 продуктов молодости для питания после 40 лет 2 12.09.2019, 15:09

Эти продукты имеют в своем составе вещества с омолаживающим эффектом.

В рационе женщин после 40 лет они окажутся как нельзя кстати, пишет healthinfo.ua.

Авокадо. В его плодах содержится высокий уровень витамина E и антиоксидантов, улучшающих состояние кожи и волос. Также в авокадо присутствует фолиевая кислота, стимулирующая регенерацию клеток кожи.

Брокколи. Великолепный источник антиоксидантов (витамина С и бета-каротина), обеспечивающих хороший вид кожи, ногтей и волос.

Корица. Добавляйте ее в утреннюю кашу или напитки – такая добавка помогает поддерживать чувство энергии.

Темный шоколад. Шоколад, в котором не меньше 70% какао, улучшает пищеварение, обеспечивает коже хороший цвет, а волосам - блеск.

Виноград и красная капуста. Плоды фиолетового цвета снабжают организм полифенолами, одним из эффектов которых является предотвращение морщин.

Фасоль. Фасоль содержит огромное количество белка, незаменимого компонента любой «диеты молодости». Кроме того, бобовые нормализуют гормональный фон и увеличивают уровень железа в крови.

Чеснок. Благодаря его употреблению улучшается циркуляцию крови, что помогает организму быстрее вымывать токсины и делает менее выраженным целлюлит.

Спаржа. Еще один продукт для борьбы с проявлением целлюлита. Спаржа стимулирует кровообращение и ускоряет процесс выведения из организма токсинов, которые приводят к возникновению целлюлита.

Молоко. Чем ближе к 50 годам, тем активнее идет на убыль мышечная масса. Регулярное употребление молока замедляет этот неприятный, ассоциированный со старением процесс.