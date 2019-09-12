В Верховной Раде Украины обсудили ситуацию в Беларуси 5 12.09.2019, 16:48

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Ситуация с правами человека и свободой слова в Беларуси беспокоит украинских парламентариев.

В Верховной Раде Украины сегодня состоялась встреча координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко и главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной c главой Комитета по международным делам Богданом Яременко. Во время встречи обсуждалась ситуация с правами человека и свободы слова в Беларуси, а также проходящая сейчас в Беларуси парламентская кампания.

Глава Комитета по международным делам Верховной Рады Украины рассказал о первых заседаниях украинского парламента нового созыва, законотворческих инициативах депутатов и законах, которые будут способствовать реформам экономической и политической cфер в Украине.

Как представитель партии «Слуга Народа» Богдан Яременко сказал, что депутаты правящей фракции хорошо понимают свою ответственность перед украинскими избирателями, которые связывают с ними улучшения своей жизни.

- Чрезвычайно важно, что в Верховной Раде Украины так внимательно относятся к ситуации в нашей стране. Мы знаем, что Богдан Яременко - большой друг белорусского народа. Долгое время он руководил аналитическим центром «Майдан иностранных дел», который, на мой взгляд, делал лучший анализ в области белорусско-украинских отношений и ситуации в регионе, - рассказала Наталья Радина.

Дмитрий Бондаренко отметил, что главу Комитета украинского парламента интересовала проходящая в Беларуси парламентская кампания. Также Богдан Яременко был удивлен, что никаких изменений в избирательном законодательстве перед этими выборами не произошло.

Дмитрия Бондаренко, Наталья Радина и Богдан Яременко