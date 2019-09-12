закрыть
12 сентября 2019, четверг, 19:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством

5
  • 12.09.2019, 19:28
Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством

Священнослужители «исцеляли» жителей от пьянства в Твери.

В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства. Об этом сообщает tvernews.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва вместе с еще одним представителем церкви Александром (Горячевым) совершили свой полет 11 сентября, в День трезвости, в рамках традиционного крестного хода. На борту самолета помимо двух священников, 70 литров святой воды, иконы «Неупиваемая чаша» и лика Иоанна Предтечи находилась также семейная пара, в которой муж «чудом исцелился от пьянства».

«Любая болезнь — от вируса, а вирус — это бес. Поэтому любая болезнь — в первую очередь, духовная болезнь», — пояснил отец Александр. Освященную «специальным чином» воду лили на город из чаши, поскольку брызги от кропила во время полета залетали бы обратно в самолет. Митрополит в это время читал молебен, чтобы «оградить» город от таких «несчастий», как аварии и социальные бедствия.

«В чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем — перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить — это вызывает смех? Пускай смеются — а мы будем свое дело делать», — ответил отец Александр тем людям, которые скептически относятся к крестному ходу и «лету» над городу со святой водой и иконами.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип