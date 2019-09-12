Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством 5 12.09.2019, 19:28

Священнослужители «исцеляли» жителей от пьянства в Твери.

В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства. Об этом сообщает tvernews.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва вместе с еще одним представителем церкви Александром (Горячевым) совершили свой полет 11 сентября, в День трезвости, в рамках традиционного крестного хода. На борту самолета помимо двух священников, 70 литров святой воды, иконы «Неупиваемая чаша» и лика Иоанна Предтечи находилась также семейная пара, в которой муж «чудом исцелился от пьянства».

«Любая болезнь — от вируса, а вирус — это бес. Поэтому любая болезнь — в первую очередь, духовная болезнь», — пояснил отец Александр. Освященную «специальным чином» воду лили на город из чаши, поскольку брызги от кропила во время полета залетали бы обратно в самолет. Митрополит в это время читал молебен, чтобы «оградить» город от таких «несчастий», как аварии и социальные бедствия.

«В чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем — перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить — это вызывает смех? Пускай смеются — а мы будем свое дело делать», — ответил отец Александр тем людям, которые скептически относятся к крестному ходу и «лету» над городу со святой водой и иконами.