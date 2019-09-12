Путин готовит «процесс века» против Навального? Константин Эггерт

12.09.2019, 22:12

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Константин Эггерт

Такой судебный процесс может стать важнейшей политической вехой для Кремля и всей России.

Мне почему-то сразу вспомнился Владимир Цемах. Тот самый, которого считают одним из главных свидетелей по делу об уничтожении малазийского авиалайнера в небе над Донбассом в 2014 году. Кремль организовал блиц-обмен пленными, как только стало известно о том, что Цемах был захвачен спецслужбами Украины. По сути дела, украинских заложников освободили только ради одного человека. Теперь любые вопросы по поводу того, чей был "Бук", и кто выпустил ракету отпали, пусть расследование еще продолжается.

Повальные обыски, изъятие техники, допросы сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и активных участников недавней региональной выборной кампании в этом смысле сродни вызволению Цемаха. После них абсолютно ясно, что "умное голосование", предложенное Алексеем Навальным, действительно изрядно потрепало нервы властям. Если бы не ощутимый удар по главным представителям Кремля - единороссам в овечьих шкурах "независимых кандидатов" - то зачем бы силовикам тратить так много времени и сил на показательную общенациональную кампанию против сторонников "скандально известного блогера", как именуют Навального кремлевские пропагандисты?

Вынужден признать свою ошибку: будучи скептически настроенным в отношении любых выборов в России, я недооценил политический эффект голосования за любых кандидатов, кроме откровенно прокремлевских. Россия - страна сигналов, и это хороший сигнал Путину и его политтехнологам: эпоха, когда вы крутили и вертели российской политикой, как хотели, завершается. Кроме того, эти выборы (почти без реального выбора) стали для многих прежде аполитичных или просто молодых людей первым опытом участия в политике, что тоже хорошо. Ну, и наконец, когда людей тащат на допрос в СК и угрожают тюрьмой, следует забыть о разногласиях и поддержать гонимых.

"Крепость Россия" на пороге новой мобилизации

Проводившие обыски силовики, по ряду сообщений, старались прежде всего изъять как можно больше техники. Дело не только в желании максимально осложнить жизнь активистам. Судя по появившимся в Телеграм-канале адвоката Павла Чикова постановлениям СК и МВД, в Кремле готовят массированное наступление на гражданское общество, включая такие НПО как "Голос" и Экологическая вахта по Северному Кавказу. ФСБ и СК даны указания любой ценой выявить связи и каналы поступления денег. То, что задействован следователь по особо важным делам при Александре Бастрыкине генерал-майор юстиции Рустам Габдуллин, занимавшийся "болотным делом", означает, что власть затевает "процесс века" сразу против всех своих главных оппонентов. По логике Кремля, есть несколько поводов пойти на такую громкую акцию.

Во-первых, нельзя допустить никакой непредсказуемости на предстоящих в 2021 году так называемых "выборах в Государственную думу". Они тем более важны, что могут проходить в условиях, когда Кремль начнет решать проблему 2024 года: как Путину уйти, чтобы остаться? В Госдуме есть ручные оппозиционеры типа КПРФ, а через два года того и гляди окажутся оппозиционеры реальные. На фоне ухудшающегося экономического положения и роста общей усталости от власти такое исключить нельзя.

Какой бы метод решения проблемы "2024" не был бы избран - "конфедерация" с "ЛНР/ДНР", принуждение Лукашенко к созданию "реального" союзного государства, изменение конституции или назначение преемника - превентивная зачистка оппозиционного поля выглядит, как минимум, для части властной верхушки делом разумным.

Во-вторых, за пять посткрымских лет существенно изменилось отношение публики к тому, что в Кремле раньше считали главными успехами – к войне в Сирии, к противостоянию с Америкой и даже к Донбассу. Гарнизон "Крепости Россия" начинает сомневаться в способностях командования и - о ужас! - даже в самом коменданте.

У властей не осталось не осталось никаких других инструментов, кроме нового раунда пропагандистской войны против коллективной "мировой закулисы" - от Госдепа до Михаила Ходорковского - в надежде вновь мобилизовать "путинское большинство". "Вы говорите, что мы вмешиваемся в ваши выборы, а мы докажем, что вы вмешиваетесь в наши!". Путин остается верным своей привычке не оставлять ни одно обвинение без симметричного ответа. Исполнителей - и бюджетов - для этих акций всегда хватало.

Примет ли Путин фатальное решение?

Наконец, в-третьих, и главных: к сожалению, все более вероятный процесс над "организаторами массовых беспорядков" станет посланием не только и даже не столько критикам режима и активистам оппозиции, сколько завсегдатаям "Кафе Пушкинъ" и ресторана "Белый кролик", то есть, так называемой - простите за выражение - "российской элите".

В Кремле больше всего боятся удара в спину - будь то от олигархов, чиновников, или даже части силовиков. Расправа над пока еще не очень массовой и сильной оппозицией, по логике Кремля, станет превентивной мерой, острасткой для тех, кто, как пелось в старой песне, "кое-где у нас порой" может подумать, что хватка Кремля ослабла и начнут осторожно фантазировать о решении проблемы "2024" методом 1964 года, когда "коллективное руководство партии" отправило Никиту Хрущева на пенсию. Признаков этого пока нет, но зачем ждать, когда они появятся?

Главной проблемой возможного судебного процесса станет то, что его невозможно будет сделать каким-либо другим, кроме крайне жестокого. Российская власть вообще-то не любит принимать такие окончательные и бесповоротные решения, которые заставляют ее нести всю полноту ответственности и оставляют один на один с обществом. Тем более, обществом все более беспокойным и раздраженным. То, как поступит Путин (ведь только он в реальности способен либо дать ход делу, либо спустить его на тормозах), станет вехой - для него и для России.

Константин Эггерт, DW