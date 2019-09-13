Арабский друг Лукашенко приехал посмотреть на свои охотничьи угодья? 9 13.09.2019, 16:14

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Диктатор проговорился о километрах отданной ОАЭ белорусской земли.

В Минск прилетел наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, пишет «Салiдарнасць».

Александр Лукашенко на встрече с ним сказал, что это первый визит в Беларусь наследного принца. При этом он отметил (цитируется по его пресс-службе):

– В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть. Тем более лето, да и начало осени у вас (в ОАЭ) с нашей точки зрения времена жестокие – под 40 градусов, а иногда и выше… Знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.

Какой «дом» имел он в виду? Возможно, Лукашенко подразумевал 32 квадратных километра охотничьих угодий в Логойском районе. Пять лет назад лукашенковскими указами земля была выдана ОАЭ. Со временем арендная плата должна вырасти до почти $300 тысяч в год.

А в этом году был выделен участок для строительства зданий диппредставительства ОАЭ возле Дворца Независимости. Условия впечатляющие: 49 лет аренды с ежегодной платой всего в один доллар.

Напомним, что Лукашенко несколько раз отдыхал в ОАЭ, где встречался с наследным принцем Абу-Даби, который является младшим братом президента страны.