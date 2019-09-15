Турция получила вторую партию российских ЗРК С-400 15.09.2019, 17:27

Минобороны Турции сделало заявление.

Минобороны Турции заявило о завершении поставок второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, поставки второй партии ЗРК начались 27 августа, С-400 доставлялись на авиабазу Мюртед близ Анкары, пишет «Новое время».

Российскую систему планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

В июле 2019 года начались поставки российских ЗРК С-400 для «нужд турецкой армии». Анкара пояснила, что контакт с Москвой «продиктован реалиями», так как воздушное пространство Турции является незащищенным.

По мнению Вашингтона, система С-400 не совместима с противоракетной обороной и самолетами Североатлантического Альянса, членом которого является Турция.

США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.