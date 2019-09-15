Фотофакт: Под Минском показалось идеальное солнечное гало 1 15.09.2019, 22:06

Оптический феномен заметили в Ратомке.

Сегодня в небе под Минском можно было наблюдать оптический феномен — гало. Вокруг Солнца отчетливо показалось яркое светящееся кольцо довольно большого диаметра, пишет tut.by.

Астроном-любитель Андрей Лейчик вел наблюдения в Ратомке, где и зафиксировал это атмосферное явление.

— В течение последнего часа в небе над Ратомкой было замечено солнечное гало. Умеренно яркий круг в 22 градуса окружал солнце, и только редкие плотные облака нарушали его идеальную форму. В солнечном гало хорошо просматривались отдельные цвета спектра, — написал он в группе ASTROBEL TEAM.

— Солнечное гало в настоящее время года — не такая уж редкость. Ясная погода сопровождается невысокими температурами, благодаря чему в атмосфере образуется большое число ледяных кристаллов, которые в свете солнца преломляют свет, — отмечает Андрей Лейчик.