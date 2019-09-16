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Рыба, которая умеет ходить, удивила пользователей Сети

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  • 16.09.2019, 12:20
  • 1,695
Рыба, которая умеет ходить, удивила пользователей Сети

Она довольно уверенно шагает по дну моря.

Все, кто раньше думал, что рыбы под водой только плавают, очень удивились, посмотрев этот видеоролик, пишет 120.su.

Кадры, снятые у берегов Ла-Сьота (Франция), показывают нам причудливую и довольно редкую рыбу — полосатого гурнарда.

Поначалу может показаться, что предприимчивая рыбка утомилась и каким-то образом сумела оседлать краба, но это не так. На самом деле, часть грудных плавников этого странного создания превратилась в опорно-двигательные органы, так что рыба умеет не только плавать, но и довольно уверенно шагать по дну.


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