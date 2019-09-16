Рыба, которая умеет ходить, удивила пользователей Сети 1 16.09.2019, 12:20

1,695

Она довольно уверенно шагает по дну моря.

Все, кто раньше думал, что рыбы под водой только плавают, очень удивились, посмотрев этот видеоролик, пишет 120.su.

Кадры, снятые у берегов Ла-Сьота (Франция), показывают нам причудливую и довольно редкую рыбу — полосатого гурнарда.

Поначалу может показаться, что предприимчивая рыбка утомилась и каким-то образом сумела оседлать краба, но это не так. На самом деле, часть грудных плавников этого странного создания превратилась в опорно-двигательные органы, так что рыба умеет не только плавать, но и довольно уверенно шагать по дну.