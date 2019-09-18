Либерман предложил союз трех партий после выборов в Израиле 18.09.2019, 7:35

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Авигдор Либерман

Фото с сайта avigdorliberman.info

Экс-глава минобороны заявил о «правительстве национального единства».

После внеочередных парламентских выборов в Израиле следует сформировать "правительство национального единства". С таким предложением бывший министр обороны страны Авигдор Либерман выступил после обнародования первых экзитполов вечером во вторник, 17 сентября, сообщает dw.com.

В подобный союз, по замыслу экс-министра, следует включить партию "Ликуд", возглавляемую действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, партию самого Либермана "Наш дом - Израиль", а также центристский блок "Кахоль-лаван" бывшего начальника Генштаба Бенни Ганца. Экс-глава Минобороны назвал формирование такого кабинета министров "единственным вариантом".

Первые экзитполы не выявили очевидного победителя на выборах в кнессет. По информации израильского телевидения, партия "Ликуд" может получить от 31 до 33 мандатов, представители блока "Кахоль-лаван" - от 32 до 34 мест, а партия Либермана - от 8 до 10 депутатских мандатов из 120.

По итогам апрельских выборов в кнессет "Ликуд" и блок "Кахоль-лаван" получили по 35 депутатских мандатов. С учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в парламент Нетаньяху обеспечил себе поддержку 65 депутатов. Однако Либерман в последний момент отказался участвовать в коалиции из-за неприятия ряда союзников. В результате Нетаньяху не удалось сформировать коалицию большинства, что и привело к новым выборам.