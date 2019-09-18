Археологи нашли священное кострище с костями мамонта 1 18.09.2019, 15:29

Радиоуглеродный возраст необычного сооружения составляет от 28 до 20 тысяч лет.

Сотрудники Института археологии РАН нашли на палеолитической стоянке Хотылёво-2 под Брянском остатки святилища племен, обитавших там 23 тысячи лет назад. Об этом сообщила пресс-служба института, пишет interfax.ru.

Археологи нашли кострище, вкопанные фрагменты костей мамонта, скрытые под ними предметы. Расположение находок свидетельствует о том, что площадка могла быть местом проведения ритуалов и обрядов, считают ученые.

Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво относится к культурной общности восточного граветта, от которой осталась группа памятников на территории Центральной Европы и Восточно-Европейской равнины. Радиоуглеродный возраст этого явления составляет от 28 до 20 тысяч лет, рассказали ученые. В этот период последние ледники на территории Европы уже отступали к северу, под ними оставались только Скандинавский полуостров и Балтийский регион. Равнину покрывали лесостепи, здесь водились мамонты, северные олени, бурые медведи и пещерные львы.

Сотрудники института изучают Хотылёво-2 с 1993 года.

"С 2005 года мы раскрываем фрагменты комплекса, которые позволяют предполагать их сакральный характер: обилие охры, уложенные и вкопанные в определенном порядке кости мамонта, ямы, скопления кремневых изделий, произведения искусства, например, статуэтки палеолитических венер", - рассказал руководитель экспедиции Константин Гаврилов.

В ходе раскопок в 2019 году ученым стало очевидно, что ямки, вкопанные кости мамонта и особые находки образуют овал, в центре которого находилось кострище и что весь комплекс носил сакральный характер.

"Из этнографических материалов нам известны ритуалы, сопровождающие празднование удачной охоты: охотник, убивший зверя, должен был принести жертву, чтобы умилостивить духа зверя и обеспечить продолжение его рода. Возможно, именно здесь и проводились подобные обряды, которые сопровождались ритуальными трапезами - на это указывают указывают многочисленные кости животных и обширные скоплениия угля", - отметил Гаврилов.