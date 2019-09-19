Школьника из Гомеля, на которого ругалась матом учительница, вызвали в милицию 10 19.09.2019, 14:12

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Фото: tut.by

Проводится проверка.

Отец мальчика, ученика 4-го класса гомельской школы, ставшего участником конфликта с учителем, сообщил tut.by, что его с ребенком вызвали в милицию.

— Мы сейчас едем к инспектору [по делам несовершеннолетних] на беседу. Позвонили из РОВД и пригласили. Будут, наверное, объяснения брать.

В два часа ребенок должен был быть на уроках, но, похоже, сегодня он занятия пропустит.

Возникший вокруг скандала в школе резонанс Роман кратко прокомментировал так:

— Единственное — жалко директора. Пушечное мясо. Понесла ответственность вообще непонятно за кого.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила tut.by, что по факту инцидента в школе № 15, получившего освещение в СМИ, начата проверка в рамках административного законодательства.

— Сейчас опрашиваются все участники конфликта и присутствовавшие при нем — педагог и ряд детей (при участии их законных представителей).

Сегодня, 19 сентября, ситуацию в гомельской школе прокомментировал президент:

— Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то… Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло? А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе…

Что происходит?

12 сентября во время уроков учитель во время замены выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео, запись опубликовал региональный портал «Сильные новости». Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. 18 сентября «приказом президента» учителя восстановили на работе, зато… уволили директора школы.

За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава администрации Лукашенко и курирующий отрасль вице-премьер.

Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.