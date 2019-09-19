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Вован-де-Морт струхнул

  • Артемий Троицкий
  • 19.09.2019, 14:14
  • 1,193
Вован-де-Морт струхнул
Артемий Троицкий

История Путина и шамана.

История про шамана Александра Габышева, который идет (идет-идет! — пусть и с вынужденными остановками) пешком в Москву изгонять Путина, все больше похожа на эпос о Гарри Поттере. Вован-де-Морт, известный своим суеверием, струхнул и наслал на Шамана своих дементоров, чтобы заточить его в Азкабан.

«Находился в розыске за ранее совершенное преступление»?! — ха-ха, Габышев идет, не маскируясь, с марта месяца — и теперь вдруг «преступника» обнаружили? Гоблинам на смех! — такой же абсурдно-идиотский сюжет, как все это криворучко-недоумко в исполнении российских силовиков.

Как все закончилось в «Дарах смерти», мы знаем. Авада Кедавра! Сказочному.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»


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