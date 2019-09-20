На субботний матч минского «Динамо» с «Йокеритом» продали уже больше 10 тысяч билетов

На субботний матч минского «Динамо» с «Йокеритом» продали уже больше 10 тысяч билетов1
- 20.09.2019, 12:42
- 1,023
Хоккейный матч стартует завтра в 17.10.
На матч чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом", который пройдет в субботу, 21 сентября (начало в 17.10), реализовано уже свыше 10 тысяч билетов.
Как сообщает pressball.by со ссылкой твиттер "зубров", такие данные приведены на утро пятницы.
Вместимость "Минск-Арены" составляет 15086. Матч с "Йокеритом" станет для "Динамо" заключительным в ходе первой в сезоне домашней серии. Ранее команда Крэйга Вудкрофта уступила "Сибири" (2:3), победила магнитогорский "Металлург" (3:2) и "Амур" (1:0 ОТ).
На утро пятницы нашли своих владельцев более 10 тысяч билетов матч «Динамо» – «Йокерит», который состоится в субботу 21 сентября в 17:00 на «Минск-Арене». Успейте попасть на арену! #водномзвене— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) 20 сентября 2019 г.
Билеты здесь: https://t.co/32XutOKrhv pic.twitter.com/U6YeDjZvoF