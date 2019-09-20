На субботний матч минского «Динамо» с «Йокеритом» продали уже больше 10 тысяч билетов 1 20.09.2019, 12:42

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Хоккейный матч стартует завтра в 17.10.

На матч чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом", который пройдет в субботу, 21 сентября (начало в 17.10), реализовано уже свыше 10 тысяч билетов.

Как сообщает pressball.by со ссылкой твиттер "зубров", такие данные приведены на утро пятницы.

Вместимость "Минск-Арены" составляет 15086. Матч с "Йокеритом" станет для "Динамо" заключительным в ходе первой в сезоне домашней серии. Ранее команда Крэйга Вудкрофта уступила "Сибири" (2:3), победила магнитогорский "Металлург" (3:2) и "Амур" (1:0 ОТ).