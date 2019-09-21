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Где в Минске выращивали арбузы и водились крокодилы

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  • 21.09.2019, 11:24
Где в Минске выращивали арбузы и водились крокодилы

Как в столице появилась Татарская слобода.

Журналисты «Минск-Новости» встретились с экскурсоводом Лилией Кисляковой, автором маршрута по Татарской слободе, у Дворца спорта. Сложно представить, что несколько столетий назад эта местность была заболоченной. Свислочь и Немига постоянно разливались, затапливали окрестности. По одной из легенд, на этих территориях водились черные крокодилы, но в размерах они уступали африканским рептилиям.

Фото: minsknews.by

— В XIV–XVI веках это была окраина Минска. Место называли Пятницкий конец. Здесь селились татары. В большинстве своем добровольные переселенцы из Северного Причерноморья. Князь Витовт разрешил им обосноваться в наших краях, за что татары очень почитали его и именовали белым ханом. На новой родине за иммигрантами сохранялось социальное и сословное положение. Представителей этого народа называли литовские татары, или липки. Они говорили на белорусском языке, но писали арабской вязью. Их книги (китабы) — уникальное явление в культуре, — рассказывает Лилия Кислякова. — В городах, как правило, татары селились в одном квартале. Так в Минске появилась Татарская слобода, которая простиралась от современного Дворца спорта до улицы Грибоедова. В районе Немиги татары разбили огороды, где выращивали овощи и фрукты, даже арбузы, которыми обеспечивали минчан. Татары считались хорошими воинами, работали служащими на почте, железной дороге, в суде, занимались торговлей и ремеслом. Они были добропорядочными гражданами.

Главной улицей слободы считалась Большая Татарская, которая находилась в районе современной ул. Димитрова, — она спряталась за кинотеатром «Москва» и гостиницей «Юбилейная». Сегодня к отелю примыкает строение с рестораном и казино. Ранее на этом месте находилась мечеть, считавшаяся одним из красивейших зданий Минска.

Фото: minsknews.by

— Деревянный молитвенный дом построили в конце XVI века по просьбе татарского старейшины Салимана. Деньги на его возведение жертвовали местные жители. Культовое здание делилось на две части — мужскую и женскую. Убранство было скромным. Внутри — церемониальный балдахин, на стенах — цитаты из Корана. Стояли скамеечки для верующих. Минарета — места, откуда созывают прихожан на молитву, — тогда не было. Он появился только в каменном здании. Мечеть перестроили в конце XIX — начале XX века. Торжественное открытие состоялось в 1902 году. Это был красивый дом с большим центральным куполом и высоким минаретом, — отмечает гид и подчеркивает: — Несмотря на то что неоднократно предпринимались попытки навязать татарам христианство, им удалось сохранить свою веру — ислам.

С 1936 по 1941 год дом молитвы мусульман отдали под продовольственную базу, но в годы Великой Отечественной войны богослужения там всё же проходили. В 1949-м культовое здание закрыли и передали Добровольному обществу содействия флоту. Татары, 163 человека, написали письмо Сталину с просьбой сохранить мечеть, но послание до него не дошло, и никакие меры приняты не были. В 1962 году ее разрушили.

Идем по ул. Мельникайте, Заславской до Амураторской. На месте каменных высоток, выросших здесь в последние десятилетия, когда-то стояли деревянные домики, в которых жили татары. Городская инфраструктура Татарской слободы была неразвитой: отсутствовали фонари, дороги. Только наиболее зажиточные могли позволить себе каменные жилища.

Фото: minsknews.by

— Амураторская — единственное название, сохранившееся от Татарской слободы. По одной из версий переводится как «путь к богу, истине». Эта улица вела к мизару — кладбищу мусульман. По ней несли умерших, — отмечает Лилия Александровна.

Сегодня на Амураторской расположены жилые дома.

Направляемся к месту, где находился мизар — в границах ул. Грибоедова, Татарской, Игнатенко. На этой территории разбит сквер и возвышается мечеть.

Фото: minsknews.by

— Кладбище разрушили в 1970-е годы. Благодаря стараниям родственников сохранилась лишь одна могила — Хасена Александровича и его жены Галины. Он был участником Минского подполья в годы войны, принимал активное участие в выпуске подпольной газеты «Звязда», — рассказывает Лилия Кислякова. — Часть надгробных камней бережно хранится возле мечети. Они датируются в основном концом XIX — началом XX века.

Новая мечеть открыла свои двери в 2016 году. Это культовое здание в три раза больше своего предшественника.

— Решение о строительстве приняли в 1990-м, — подчеркивает экскурсовод. — Мечеть строили долго — почти 12 лет. Работы велись за счет спонсоров из Саудовской Аравии, России и Турции. На открытии присутствовали президенты Беларуси и Турции. Внутри помещение отделано мрамором, на стенах — цитаты из Корана. На цокольном этаже есть библиотека, учебные классы для детей, зал для собраний.


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